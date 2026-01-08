Estos son los jugadores de mayor valor en la Liga Colombiana: Falcao está tasado en sorpresiva cifra

“Que se jodan los del VAR... Ante la duda siempre era contra Millonarios”: grave acusación de Falcao / Getty Images

Todo listo para el regreso de la Liga Colombiana. El primer semestre comenzará a mediados del mes de enero y se espera un campeonato cargado de emociones por los fichajes anunciados hasta el momento.

Un ejemplo de lo anterior es el regreso de Radamel Falcao García, quien venía de seis meses de inactividad y en las últimas horas confirmó su regreso a Millonarios. El Tigre va por su Last Dance, como lo mencionó el equipo en su presentación.

Frente a la llegada de varias figuras al rentando nacional, el listado de los futbolistas más costosos en Colombia ha sufrido ligeros cambios, teniendo en cuenta además que próximamente se presentarán importantes bajas.

Los futbolistas de mayor valor en el mercado de la Liga Colombiana

Pos. Futbolista Equipo Valor 1. Marino Hinestroza* Nacional 4.8 millones de euros 2. Jorman Campuzano Nacional 2.2 millones de euros 3. José Enamorado* Junior 1.8 millones de euros 4. Dylan Borrero América 1.8 millones de euros 5. Emanuel Reynoso Cali 1.7 millones de euros

*Tanto Hinestroza como Enamorado están cerca de concretar su salida al exterior, al igual que Brayan León del Independiente Medellín. En caso de hacerlo, en el top 5 quedarán Josen Ecobar del América (1.5 millones de euros) y Andrés Llinás de Millonarios (1.4 millones de euros).

Falcao está tasado en sorpresiva cifra

Radamel Falcao García se encuentra tasado en 100 mil euros, según el portal especializado Transfermarkt. A pesar de lo conseguido a lo largo de su exitosa carrera, el samario se encuentra muy lejos del resto en cuanto a valor en el mercado por cuenta de sus 40 años de edad, la reciente inactividad profesional y con su retirada deportiva a la vuelta de la esquina.

En este orden de ideas, el listado de los más valiosos de Millonarios lo lidera Andrés Llinás con 1.4 millones de euros, seguido por Nicolás Arévalo (1M), cuyo futuro está muy cerca de tomar rumbo a Europa, y el reciente fichaje Mateo García por 900 mil euros.

