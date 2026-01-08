Contrato de Falcao en Millonarios: ¿Por cuánto tiempo será?

Millonarios rompió el mercado de fichajes en Colombia al anunciar el regreso de Radamel Falcao García, quien había jugado hasta mediados del 2025 en el elenco capitalino y venía de seis meses de para.

Bajo la consigna “The Last Dance” o “El Último Baile”, el experimentado delantero regresa al club de sus amores con la ilusión de conseguir su tan anhelado título de Liga y protagonizar una destacada Copa Sudamericana.

Claro está que el ‘Tigre’ tendrá que superar algunos inconvenientes, como lo es su sanción de cuatro partidos por haber hablado en contra del arbitraje colombiano.

Por lo pronto, Falcao se unirá a la concentración del cuadro albiazul entre jueves y viernes de esta semana en territorio argentino. Una vez allí, preparará junto con el cuerpo técnico encabezado por Hernán Torres y el resto del plantel los duelos amistosos ante River Plate en Uruguay y Boca Juniors en La Bombonera.

Así es el contrato de Falcao en Millonarios

Luego del anuncio a través de redes sociales, se dio a conocer que Radamel Falcao García firmó un contrato de seis meses con Millonarios, ocurrió lo mismo en las últimas dos oportunidades. Primero cuando fue fichado tras su paso por Rayo Vallecano a mediados del 2024 y luego cuando en enero del 2025 se logró alargar su estadía de último momento.

Aunque el equipo bogotano iniciará su temporada liguera en El Campín frente al Atlético Bucaramanga, el Tigre no podrá jugar por la sanción ya mencionada. Si bien entraría nuevamente en convocatoria de cara al duelo de la quinta fecha ante Deportivo Cali en Palmaseca, se podría lograr que juegue antes con una rebaja de sanción (1-2 partidos).

