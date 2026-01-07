“Ojalá Falcao pueda estar en el Mundial... sería un buen cierre para su exitosa carrera”: Recoba

Radamel Falcao García quemará los últimos cartuchos de su carrera en Millonarios, equipo con el que disputó el segundo semestre del 2024 y el primero del 2025. El regreso del ‘Tigre’ se produce de cara a una temporada en la que el club disputará no solo los torneos nacionales, sino también la Copa Sudamericana.

La noticia retumbó en toda Sudamérica, dado que se trata de uno de los mejores delanteros que ha dado el continente en el último tiempo. Es por esto que personalidades del exterior han dado su opinión sobre la vuelta de Falcao. Entre ellos se encuentra Álvaro Rocoba, quien habló en El VBAR Caracol sobre las posibilidades que tenga el samario de meterse en la lista de Colombia pensando en el Mundial 2026.

“Ojalá Falcao pueda estar en el Mundial... sería un buen cierre para su exitosa carrera”

“Ojalá Falcao pueda estar en el Mundial. La jerarquía en el fútbol no se compra o no se pierde. Es obvio que Radamel necesita jugar y ojalá que en Millonarios lo pueda hacer. Más allá de que Colombia tiene muy buenos jugadores, Falcao es una referencia. Sería un muy buen cierre con esa exitosa carrera que tuvo, lograr estar en competencia por lo menos que para el entrenador pueda llegar a tenerlo en cuenta", sentenció tajantemente Recoba, exfutbolista y ahora entrenador uruguayo.

Y complementó con el factor diferencial que tiene el Tigre respecto a los demás delanteros nacionales: “Imagino que si logra continuidad, va a competir con los delanteros de la selección colombiana con el plus de que es difícil encontrar un jugador de sus características, con su jerarquía, condiciones técnicas y olfato goleador. Igual puede hacer un buen semestre y no estar convocado, pero que intente hacer todo lo posible para que el entrenador lo tenga en cuenta. No es un jugador que se consigue todos los días”.

Posibilidades de Colombia de cara al Mundial

Por otro lado, reconoció que “veo bien a la Selección Colombia de cara al Mundial”, debido a que tiene “jugadores con muchos partidos internacionales” y jóvenes que han logrado destacar tanto en clubes como en su seleccionado.

“Pienso que Colombia tiene una muy buena selección, la idea será llegar lo más lejos posible, pero en el camino hay otras selecciones que piensan lo mismo. Es cuestión de jugar e ir con lo que mejor se tenga”, sentenció.

Y concluyó: “Pasa que, como ocurre en todo país participante, el objetivo es salir campeón. Lo pueden soñar muchos equipos, pero hay selecciones que son potencias... Imagino que Colombia tendrá la misma ilusión, hoy el fútbol se ha vuelto muy parejo y no gana siempre el mejor o el que tiene los mejores jugadores. La Eliminatoria fue bastante pareja y salvo un caso, pasaron los equipos con mejor plantel".

