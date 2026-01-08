Millonarios anuncia su venta de abonos para el 2026: precios, descuentos, localidades y cómo comprar. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images). / NurPhoto

Luego de revelar el anhelado regreso de Radamel Falcao García, Millonarios anunció a través de redes sociales su venta de abonos para el primer semestre de la Liga 2026.

Le puede interesar: ¡Falcao regresa a Millonarios! El Tigre disputará ‘Su Último Baile’ en el equipo de sus amores

En el comunicado se especifica que el abono contempla los diez partidos correspondientes al campeonato local, dejando de lado eventuales compromisos de Copa Sudamericana y los play-offs de la Liga.

Así las cosas, estos son los duelos que podrán disfrutar los aficionados en Estadio El Campín:

Millonarios vs. Junior - fecha 2

Millonarios vs. Independiente Medellín - fecha 4

Millonarios vs. Águilas Doradas - Fecha 6

Millonarios vs. Llaneros - fecha 7

Millonarios vs. Deportivo Pereira - fecha 9

Millonarios vs. Cúcuta Deportivo - fecha 10

Millonarios vs. Atlético nacional - fecha 12

Millonarios vs. Fortaleza - fecha 14

Millonarios vs. Santa Fe - fecha 16

Millonarios vs. Deportes Tolima - fecha 18

En el comunicado del equipo se aclara que los “abonados antiguos”, es decir aquellos que estuvieron presentes en el segundo semestre del 2025, tendrán la posibilidad de renovarlo antes que el público general con un 35% de descuento.

Lea también acá: Falcao regresa a Millonarios: Así reaccionó El Tigre tras hacerse oficial la noticia

Los precios van desde los 375.375 pesos hasta el 1′028.528 de pesos para los antiguos, mientras que para los nuevos abonados el valor va entre los 519.750 pesos hasta el 1′424.115 pesos.

Precios de los abonos en Millonarios

@MillosFCoficial Ampliar

En caso de ser abonado antiguo y querer renovar su abono, al correo llegará el link de la reserva para realizar el debido proceso y esto podrá adelantarse entre el jueves 8 y el martes 20 de enero. Cumplidas de estas fechas, quedarán liberados los abonos para el público general y se mantendrán así hasta el primer partido de Liga o agotar existencias.

Entérese de: Estos son los fichajes de Millonarios de cara a la temporada 2026

En desarrollo...