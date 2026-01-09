En Copacabana hallaron un cuerpo embolsado: van dos casos en menos de 24 horas en Antioquia

Copacabana, Antioquia

En menos de 24 horas, las autoridades reportaron el hallazgo de otro cuerpo sin vida envuelto en cobijas, esta vez en el municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá.

Según el informe oficial, una patrulla de vigilancia que realizaba labores de control en el sector avistó un bulto sospechoso. Al verificar la situación, los uniformados confirmaron que se trataba de un cadáver envuelto en bolsas negras, forrado meticulosamente con papel vinipel y cubierto con una cobija de varios colores.

Debido a las complejas condiciones del estado del cuerpo, las autoridades no lograron establecer de inmediato el tipo de lesiones, ni la identidad de la víctima, por lo que el caso sigue siendo investigado por las autoridades.

Otros casos

Este hallazgo se suma a otro caso ocurrido en el municipio de Támesis, en el Suroeste de Antioquia, donde habitantes del corregimiento de San Pablo, sector Génova, encontraron un bulto de color verde a un costado de la vía. Al inspeccionarlo, identificaron que dentro de un costal amarrado con un lazo se encontraba una persona sin vida, en posición fetal.

El cuerpo hallado en Támesis fue trasladado a la morgue municipal, donde avanzan los procesos de identificación y se busca establecer las circunstancias del fallecimiento.

En este último municipio, las autoridades indicaron que existe injerencia criminal del Clan del Golfo, aunque aclararon que las investigaciones apenas comienzan para establecer si este grupo tendría relación con el crimen.