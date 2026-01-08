Un hombre fue hallado muerto y envuelto en un costal en posición fetal en Támesis, Antioquia

Támesis- Antioquia

La comunidad de una zona rural del municipio de Támesis en el Suroeste de Antioquia se encuentra consternada por el hallazgo de un cuerpo sin vida, al parecer de un hombre. Este fue llevado a la zona urbana donde comenzaron las labores de inspección.

Según el reporte de las autoridades, habitantes del corregimiento de San Pablo encontraron un bulto de color verde a un lado de la vía en el sector Génova, a unos 20 minutos del área urbana. Al inspeccionar, identificaron que dentro de un costal amarrado con un lazo estaba una persona en posición fetal y sin vida, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades, quienes recomendaron que el cuerpo encostalado fue trasladado a la morgue municipal, donde se adelanta la identificación de la víctima y se trata de establecer las causas de la muerte. homicidioPor el momento no se indica si está completo o fue desmembrado; es lo que precisamente se está estableciendo.

Se agrega además que en la zona tiene injerencia criminal el Clan del Golfo, aunque por ahora la investigación inició para establecer si el grupo esta relacionado con este crimen y esclarecer este hecho violento.