El estratega de comunicaciones detrás de los grandes eventos musicales que llegan a Colombia

Jimmy Rodríguez es una de las figuras más influyentes del entretenimiento en Bogotá. Como Head de PR y Comunicaciones de OCESA Colombia y de Vive Claro Distrito Cultural, está detrás de la conversación pública, la reputación y el posicionamiento de estas dos marcas y de los grandes espectáculos que pasan por este escenario, el lugar donde hoy se concentran muchas de las giras más importantes que llegan a la capital.

Lea también: Ricky Martin vende su exclusivo apartamento en Manhattan tras ocho años en el mercado

Desde su rol trabajando en OCESA, Jimmy ha sido protagonista de un hito para la ciudad: el nacimiento y la inauguración del escenario Vive Claro Distrito Cultural, el espacio que está cambiando la escala de lo que puede ocurrir en Bogotá en términos de conciertos y shows masivos. No solo hizo parte del equipo que abrió sus puertas, sino que también lidera la estrategia de comunicaciones y relaciones públicas que lo ha posicionado como el nuevo corazón del entretenimiento en la ciudad.

Con más de una década en la industria, ha impulsado campañas y lanzamientos para iconos globales como Shakira, Maluma, Camilo, Harry Styles y Rosalía, entendiendo cómo hablarle al público bogotano y colombiano, y logrando que la ciudad se consolide como parada obligada en las grandes giras internacionales. Su nombre se ha vuelto sinónimo de estrategia, ejecución impecable y conexión real con las audiencias.

Le puede interesar: El Vive Claro Distrito Cultural generará más de 22 mil empleos en Bogotá

Antes de llegar a OCESA, su trabajo en Sony Music Entertainment Colombia y en la Agencia JAQUE fue clave para fortalecer la escena musical y de espectáculos del país: promoción en radio, discotecas y medios; desarrollo de artistas; giras, festivales y proyectos de gran formato; alianzas con marcas y experiencias pensadas para que la música y el entretenimiento se vivieran en la calle, en los barrios y en los escenarios de Bogotá.

Actualmente, desde Vive Claro, su gestión se inserta en un ecosistema que tiene un impacto directo en la ciudad: cada show puede movilizar hasta 24.000 empleos directos e indirectos, entre técnicos, productores, personal logístico, proveedores de alimentos y bebidas, transporte, hotelería y comercio local, además de una derrama económica millonaria para Bogotá en impuestos, turismo, ocupación hotelera y consumo.

Como parte del equipo de comunicaciones y relaciones públicas de Vive Claro, Jimmy contribuye a que estos conciertos se consoliden, se proyecten y se vivan con una reputación sólida, una narrativa clara y una relación de confianza con medios, fans, promotoras y agencias. En este último año, además de ver nacer a Vive Claro, ha liderado las comunicaciones y el posicionamiento del venue con giras mundiales como las de Shakira, Guns N’ Roses, Blessd, Linkin Park y muchos otros artistas, consolidándolo como un escenario de clase mundial.

Más información: 168 eventos y más de 900.000 asistentes reportó Movistar Arena en el 2025

Por su capacidad para conectar la industria con la ciudad, por el impacto cultural de los proyectos en los que participa y por su rol en la transformación del mapa del entretenimiento en Bogotá, Jimmy Rodríguez Ardila es uno de los grandes arquitectos de la cultura del entretenimiento en la capital, impulsando una Bogotá más vibrante, más creativa y más reconocida en el mundo por lo que ocurre en sus escenarios.

Eventos anunciados en Vive Claro: