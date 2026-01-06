Ricky Martin vende su exclusivo apartamento en Manhattan tras ocho años en el mercado
La operación se cerró en $6.15 millones, por debajo del precio inicial, pero con ganancia sobre la compra.
Luego de más de ocho años de intentos, Ricky Martin concretó la venta de su apartamento de lujo en el Upper East Side, uno de los barrios más exclusivos de Nueva York. La operación se cerró en $6.15 millones, cifra inferior al valor originalmente pretendido, aunque le permitió obtener una ganancia respecto del precio de compra.
El artista había adquirido la propiedad en 2012 por $5.9 millones. En 2017 salió por primera vez al mercado con un precio de $8.4 millones, pero la volatilidad del segmento premium obligó a sucesivos ajustes. En su última aparición, en septiembre pasado, se ofrecía por $6.45 millones, cerrando finalmente $300,000 menos.
El apartamento forma parte de un edificio contemporáneo diseñado por el reconocido arquitecto Peter Marino. Construido en 2008, cuenta con 280 m², grandes ventanales y terminaciones de alta gama.
La unidad incluye cuatro dormitorios y cuatro baños y medio, dos de ellos en suite con vestidores y baños revestidos en mármol italiano. Además, ofrece una galería de seis metros y un espacio flexible que puede adaptarse como oficina, biblioteca o quinto dormitorio.
Entre los detalles más destacados figuran la cocina equipada con mobiliario a medida, encimeras de cuarzo suizo y pisos de roble. El condominio brinda amenities de lujo: gimnasio, sala de cine, biblioteca, áreas para niños, simulador de golf y patio ajardinado con cascada.
La comercialización estuvo a cargo de Michael J. Franco, broker de Compass. Con esta operación, Ricky Martin cierra una etapa en el mercado inmobiliario más exclusivo de Manhattan, donde incluso las propiedades de alto perfil requieren ajustes de precio y paciencia para concretar una transacción.
Fuente: Primera Hora Puerto Rico