J Balvin y Residente señalan reconciliación con post conjunto en Instagram: ‘Nos entendimos’

J Balvin y Residente han dado señales claras de reconciliación, dejando atrás la mediática disputa que los enfrentó en 2022.

El miércoles 31 de diciembre, ambos artistas compartieron una publicación conjunta en Instagram que rápidamente se volvió viral, acumulando casi medio millón de “me gusta” en la primera hora.

El conflicto entre el colombiano y el puertorriqueño se originó tras la “BZRP Music Sessions #49/66”, donde Residente lanzó una tiradera contra Balvin que alcanzó el puesto 22 en la lista Hot Latin Songs de Billboard y superó los 203 millones de vistas en YouTube.

La tensión se reavivó el pasado 26 de diciembre, cuando Balvin estrenó su propia colaboración con Bizarrap, la “BZRP Music Sessions #62/66”, marcada por letras introspectivas y sin respuesta directa a la polémica anterior.

En la imagen publicada, ambos aparecen relajados y sonrientes. Balvin escribió: “Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”.

La reacción en redes fue inmediata: figuras como Arcángel, Yandel, Tito El Bambino, Jay Wheeler, J Alvarez y Mau Montaner celebraron el gesto con mensajes de apoyo. Incluso Bizarrap comentó: “Gracias por esto a ambos”. Aunque ninguno ha revelado detalles adicionales, el encuentro marca un momento significativo para la música urbana latina, demostrando que las diferencias pueden resolverse con diálogo y tiempo.