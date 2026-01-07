Actualidad

Gobierno ajusta subsidio al diésel: transporte público queda excluido de la medida

Minenergía anuncia la focalización del subsidio al diésel, mientras mantiene la protección al transporte público de carga y pasajeros para evitar impactos en el costo de vida.

Alisson Torres Herrera

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el Decreto 1428 de 2025 establece un precio diferencial del ACPM para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial, que durante años se beneficiaron de un subsidio que no cumplía una función social esencial.

El ministro Edwin Palma, explicó que el objetivo es usar de manera más equitativa los recursos del Estado. “El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias” afirmó el ministro.

Desde el Gobierno se aclaró que el transporte público no tendrá aumentos y que esta decisión busca evitar impactos en el precio de los alimentos, el transporte y el bolsillo de los hogares.

La implementación será gradual, comenzando en las principales ciudades del país, con seguimiento permanente a sus efectos.

“No estamos tocando el diésel del transporte público. Estamos corrigiendo un subsidio que no era justo ni sostenible, para cuidar los recursos del Estado y destinarlos donde más se necesitan.”

