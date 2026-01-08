Gremio de distribuidores de combustibles alerta por subsidio al diésel anunciado por el gobierno

La decisión del Gobierno Nacional de focalizar el subsidio al diésel abrió un nuevo debate sobre su aplicación práctica y los efectos que podría tener en el abastecimiento, especialmente en municipios intermedios y zonas rurales donde operan la mayoría de las estaciones de servicio del país.

Gremios se pronuncian

Desde Somos Uno, el gremio que integra Fendipetróleo y la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE), señalaron que, aunque el objetivo fiscal de la medida es claro, persisten dudas sobre su alcance y ejecución.

David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de la organización, pidió que la focalización sea homogénea y no limitada a algunos municipios, para evitar distorsiones en el mercado.

“Le hemos realizado un llamado al Gobierno para que esta medida, en caso de implementarse, sea de alcance nacional y no solamente en esos 69 municipios que inicialmente enlistó el decreto. Si en un municipio se decide aumentar en más de 3.000 pesos el galón de diésel, fácilmente esos vehículos van a ir a tanquear a los municipios donde no exista este mismo mecanismo”, explicó Jiménez.

¿Falta de claridad en la reglamentación?

El gremio advirtió que el decreto prevé una reglamentación posterior, pero hasta ahora no hay información concreta sobre cómo se aplicará el precio diferencial en las estaciones y por ende, qué tecnología se utilizará para identificar los vehículos sujetos al ajuste.

“Atendemos cerca de más de 20 millones de vehículos a nivel nacional y pues cuando vas a una estación de servicio simplemente se le despacha el combustible que se requiera sin preguntarle pues si es de un tipo de carrocería u otra. Entonces, no sabemos cómo será la implementación, qué tecnología se pretende utilizar ni cómo sería en el surtidor esa diferenciación de precios” señaló el vocero.

Según Fendipetróleo, las estaciones de servicio son el último eslabón de la cadena de distribución de combustibles y cualquier ajuste de precios o esquema de control termina impactando directamente su operación.

Impacto regional

Uno de los principales llamados del gremio está relacionado con el efecto que la medida podría tener en las regiones, donde los márgenes de operación son más reducidos y el servicio de distribución de combustibles es esencial.

“De las 6.400 estaciones de servicio que existen en el país, tres de cada cuatro están ubicadas por fuera de las ciudades principales, con volúmenes de venta mucho menores y una rentabilidad más baja”, advirtió el Jiménez.

El gremio recordó que las estaciones regionales ya enfrentan presiones por el aumento de costos operativos, como el alza del salario mínimo y la mano de obra, por lo que una implementación ineficiente del nuevo esquema podría afectar la sostenibilidad del servicio.

Riesgos de distorsiones e informalidad

Finalmente, el gremio alertó que una diferenciación de precios sin controles claros podría incentivar el desplazamiento de consumidores, el trasvase de combustible y otras prácticas informales, lo que pondría en riesgo el objetivo fiscal de la medida.

“La diferenciación de precios implica que las estaciones tengan que diferenciar uno u otro tipo de vehículo, y eso en la práctica lo vemos retador, lo vemos complejo, requiere tecnología y ese valor tendrá que ser asumido por alguien” indicó Jiménez.

El gremio insistió en que el éxito de la focalización del subsidio al diésel dependerá de una implementación técnica, eficiente y de alcance nacional, que garantice el abastecimiento y no traslade los costos a los usuarios finales ni a las estaciones de servicio.