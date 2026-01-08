Desmonte del subsidio al diésel no aplicará en Huila ni Caquetá

Estaciones de servicio en el Huila no aplicarán, por ahora, el desmonte del subsidio al diésel anunciado por el Gobierno Nacional, según Combusur.

La Corporación de Empresarios de Combustibles del Sur (Combusur) aclaró que el anunciado desmonte del subsidio al diésel para vehículos particulares no afectará, por ahora, a los departamentos del Huila ni Caquetá, pese a la confusión generada tras la expedición del Decreto 1428 de 2025 del Ministerio de Minas y Energía.

Así lo confirmó Luz Mila Moyano, gerente y representante del gremio en la región, quien explicó que la medida aplica inicialmente en 19 departamentos del país, entre los que no se encuentran estas dos zonas del sur colombiano. El decreto establece el retiro del subsidio únicamente para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos, mientras que el transporte de pasajeros y de carga continúa exento.

Sin embargo, Moyano advirtió que los propietarios de vehículos del Huila o Caquetá que se desplacen a departamentos donde sí rige la medida deberán asumir el incremento, que podría ser cercano a 3.000 pesos por galón. Además, precisó que durante los seis meses de implementación del decreto, estos territorios no están contemplados.

La dirigente gremial manifestó preocupación por la falta de claridad operativa sobre cómo se aplicará el desmonte del subsidio, al señalar que las estaciones de servicio no son entes reguladores ni fijan precios, los cuales están determinados por el Ministerio de Minas y Energía a través de la CREG. Por ello, pidió una normativa técnica y clara que permita identificar qué vehículos tienen o no el beneficio.

En cuanto a los incrementos en los precios de los combustibles desde el primero de enero, Moyano explicó que estos obedecen al aumento en el ingreso al productor, al ajuste del Impuesto al Carbono, el IVA y otros costos indexados al IPC, lo que representa alzas de 94 pesos en gasolina y 104 pesos en diésel, afectando directamente al consumidor final.

Finalmente, advirtió que las estaciones de servicio también enfrentan un fuerte impacto financiero, debido al incremento del salario mínimo en un 23,7 %, mientras que el margen de rentabilidad solo crece conforme al IPC, cercano al 5,2 %, generando un desfase que obliga a reducir utilidades y buscar alternativas de financiación para sostener la operación.