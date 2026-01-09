Conozca las nuevas tarifas del peaje El Escobero, en el Alto de las Palmas para el 2026

La exención continua para motocicletas, bicicletas y vehículos de servicio público autorizados. Foto: Alcaldía de Envigado.

Medellín

La Alcaldía de Envigado anunció las nuevas tarifas que regirán durante el 2026 para trámites de transporte, servicios de tránsito y el peaje El Escobero en el Alto de Las Palmas.

Según informó el distrito municipal, la actualización del importe para trámites y servicios de transporte se calculó con base en el incremento de la Unidad de Valor Tributario (UVT), fijada en $52.374 por la DIAN para el año en curso, no en el salario mínimo.

El ajuste de los valores corresponde a servicios como traslados en grúa, parqueo de vehículos inmovilizados, planes de manejo de tránsito, autorizaciones, permisos, entre otros. Ver información detallada aquí.

En esa misma línea, también se modificaron los valores de la tarifa del peaje El Escobero:

Categoría 1 ( camperos, automóviles y camionetas ): 11.600 pesos.

): 11.600 pesos. Categoría 2 ( vehículos con eje trasero de doble llanta ): 17.000 pesos.

): 17.000 pesos. Categoría 3 (vehículos con más de dos ejes): 20.500 pesos.

Lea también: Con recorridos gratuitos, Envigado invita a la ciudadanía a la Casa Museo Casablanca.

La exención continúa para motocicletas, bicicletas y vehículos de servicio público autorizados. Asimismo, se fijaron las tarifas diferenciales para residentes con proximidad al peaje, varían entre $1.000 y $8.100 según la categoría y el número de placas con autorización.