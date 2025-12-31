Nuevas tarifas del transporte público colectivo comienzan a regir en Envigado desde enero

Envigado, Antioquia

A partir del 1 de enero de 2026 entraron en vigencia las nuevas tarifas del transporte público colectivo en el municipio de Envigado, una medida que aplica para las rutas urbanas y rurales que operan dentro del territorio.

Según informó la Secretaría de Movilidad, el ajuste tarifario se definió a partir de estudios técnicos que tuvieron en cuenta los costos de operación del servicio, como el mantenimiento de los vehículos, el valor de los combustibles y las condiciones propias de cada ruta, con el objetivo de garantizar la continuidad del transporte para los usuarios.

Con la actualización, el pasaje en las rutas urbanas alimentadoras, que incluyen buses, busetas y microbuses, quedó establecido en 3.600 pesos.

En cuanto a las rutas rurales, las tarifas varían según el recorrido:

Las Palmas–Perico–Pantanillo tendrá un costo de 5.300 pesos.

tendrá un costo de 5.300 pesos. La ruta La Catedral , 4.600 pesos.

, 4.600 pesos. La ruta Arenales, 4.000 pesos.

Las autoridades indicaron que las empresas prestadoras del servicio están autorizadas para aplicar estos valores desde la fecha establecida y deberán informar la tarifa de manera visible en los vehículos, mediante una calcomanía ubicada en el parabrisas delantero, para garantizar claridad y transparencia a los usuarios.