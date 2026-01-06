Con recorridos gratuitos, Envigado invita a la ciudadanía a la Casa Museo Casablanca

Durante todo el mes de enero se realizarán recorridos guiados en la Casa Museo Casablanca, sin ningún costo. Foto: Secretaría de Cultura de Envigado.

Envigado, Antioquia

La Alcaldía de Envigado, en articulación con la Secretaría de Cultura del mismo municipio, invita a la ciudadanía a una experiencia cultural alrededor del legado de la artista Débora Arango Pérez.

Durante todo el mes de enero se realizarán recorridos guiados en la Casa Museo Casablanca, sin ningún costo.

Un museo que alberga la vida y la obra de la artista

El inmueble cultural se encuentra en el barrio San Marcos, a la entrada de Envigado. Construido en 1860 por el abuelo de Débora, este lugar se convirtió en la morada de la artista durante su infancia y, posteriormente, en el espacio donde creó gran parte de sus obras.

Los visitantes podrán acercarse, de manera gratuita, a la vida y obra de la famosa pintora envigadeña que marcó la historia del arte colombiano con su crítica política y social.

Después de su fallecimiento, y hace más de 15 años, la casa museo, antiguo recinto de la acuarelista, ha sido declarada un Bien de Interés Cultural por el Gobierno Nacional mediante la Ley 1248, y en 2017, el municipio culminó el proceso de adquisición del inmueble, consolidándose como un espacio patrimonial de uso comunitario.

Durante todo el mes de enero los recorridos por la casa museo Casablanca se están realizando de lunes a viernes a las 11 a. m. y 4 p. m., y los sábados a las 11 a. m., sin necesidad de inscripción previa.

La actividad cultural busca promover el acceso a la cultura, la memoria histórica y el patrimonio artístico del municipio, ofreciendo espacios de encuentro y aprendizaje para la ciudadanía.