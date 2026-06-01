“Petro y sus aires de dictador quedan cada vez más en evidencia”: Federico Gutiérrez

Medellín, Antioquia

“Petro y sus aires de dictador quedan cada vez más en evidencia”, señaló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

El mandatario nacional escribió: “El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo… Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”.

Ante estas afirmaciones, Federico Gutiérrez respondió: “Solo le sirven los resultados cuando le convienen. Deje de amenazar, que en Colombia hay instituciones y hemos resistido su desgobierno del lado de la gente y con la Justicia”.

El alcalde de Medellín también cuestionó directamente al presidente: “¿Y quién dijo que es usted el que debe aceptar los resultados? ¡Para eso está la Registraduría! Pasarás a la historia como el peor presidente de Colombia. Colombia saldrá adelante”.

Por otra parte, tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, Gutiérrez Zuluaga manifestó: “Que pronto cese la horrible noche. Seguiremos trabajando desde Medellín para aportarle a Colombia. Seguiremos resistiendo y seguiremos sacando a Colombia adelante desde las regiones”.

No fue la única reacción en Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón Cardona también se pronunció, especialmente tras el momento en que el presidente Petro mostró públicamente que votaba por el candidato Iván Cepeda. Al respecto, el gobernador señaló: “Un presidente tramposo, que se burla del orden constitucional y de las instituciones. En su vida ha combinado todas las formas de lucha: con el peligro que eso ha significado para la Democracia. Él, quien tiene que ser el primer ciudadano en dar ejemplo en el cumplimiento de la ley, se la pasa por la galleta”, sentenció.