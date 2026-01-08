Popayán

Rechazo en Cauca por caso de maltrato animal durante las Fiestas de Pubenza

Las autoridades analizan los videos y adelantan investigaciones para identificar y ubicar al presunto responsable.

Brandon Leguizamo

Popayán, Cauca

En el departamento hay rechazo e indignación por un presunto caso de maltrato animal ocurrido durante las tradicionales Fiestas de Pubenza en Popayán.

El hecho quedó registrado en videos difundidos a través de redes sociales, donde se observa a un hombre que, en medio de la celebración de los carnavales, lanza espuma a una gallina y la arroja en al menos dos ocasiones, en lo que aparenta ser un acto de juego o diversión durante el evento.

Organizaciones defensoras de los animales rechazaron lo ocurrido y advirtieron que manipular o exhibir de manera violenta el cuerpo de un animal, incluso si este se encuentra sin vida, también constituye un acto de crueldad.

Desde el Congreso, la senadora animalista Andrea Padilla recordó que las aves están amparadas por la Ley Ángel y pidió que este caso no quede en la impunidad.

“Las aves, al igual que otros animales domésticos, de consumo o silvestres, están protegidas por la Ley Ángel. El procedimiento y las sanciones son exactamente las mismas para cualquier acto de maltrato, crueldad o violencia, por lo que debe adelantarse la respectiva denuncia ante la Fiscalía”, señaló la congresista.

Por su parte, Valentina Muñoz, animalista de Popayán, rechazó contundentemente lo ocurrido y exigió celeridad en las investigaciones.

“La conducta fue claramente cruel y no tuvo ningún fin de consumo humano, sino que se realizó por diversión. Los animales tienen voz y no vamos a permitir que en Popayán se presenten estos actos de crueldad”, afirmó.

La Alcaldía de Popayán, mediante un comunicado, condenó los hechos y anunció que se adelantan acciones para identificar al responsable e hizo un llamado a la comunidad para aportar información que permita esclarecer el caso y garantizar que no quede impune.

