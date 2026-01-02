Anuncian acciones disciplinarias contra el alcalde de Barbosa por corrida de toros

El año empezó en Santander con denuncias por riñas, agresiones e intimidaciones.

Un día después de la corrida de toros realizada el primero de enero en Barbosa, ya se anuncian acciones disciplinarias contra el alcalde del municipio por lo ocurrido durante el evento.

El exconcejal de Bucaramanga Carlos Parra estuvo en el plantón pacífico en rechazo a la corrida. Confirmó que se solicitará formalmente la apertura de una investigación disciplinaria contra el alcalde del municipio, Marco Alirio Cortés.

La denuncia es por presunta estigmatización, omisión de deberes y comportamientos que, según dijo, habrían incrementado el ambiente de hostigamiento e intimidación.

“Esto no puede quedarse solo en denuncias públicas. Hubo responsabilidades claras de las autoridades en un evento que terminó en riñas y agresiones”, afirmó Parra, quien además denunció haber sido golpeado durante la jornada.

El exconcejal explicó que las acciones se llevarán ante la Procuraduría General de la Nación, luego de que existiera una acción preventiva previa sobre la legalidad de la corrida.

En paralelo, se pedirá a la Fiscalía General de la Nación evaluar si del material audiovisual conocido se desprenden posibles conductas penales, como instigación a la violencia o amenazas.

Parra también aseguró que durante el evento se presentaron hechos que podrían constituir incumplimientos a las normas de protección animal y al deber de las autoridades de garantizar el derecho a la protesta, en un contexto marcado por el consumo de licor y las confrontaciones.

Sobre los animales, indicó que, según información entregada por la comunidad, la vida de los toros habría sido salvada. Aclaró que ese dato aún está en verificación y será confirmado en las próximas horas.

Finalmente, advirtió que hay alerta en otros municipios de Santander donde se anuncian ferias y fiestas en los primeros días de enero.

“Estamos advertidos sobre Oiba, Santander, y esperamos que el alcalde sea consciente de que hoy las corridas y corralejas están prohibidas. En materia de cabalgatas debe haber una reglamentación que respete la dignidad del animal, nada de golpes ni abusos”, señaló.