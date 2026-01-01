47 personas resultaron lesionadas con pólvora durante diciembre en Santander

Bucaramanga, santander

Según el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud, Santander se ubicó en el décimo lugar a nivel nacional entre los departamentos con mayor número de personas lesionadas por el uso de pólvora durante el mes de diciembre.

En total, 47 personas resultaron afectadas por la manipulación de juegos pirotécnicos en el departamento, de las cuales siete casos se registraron en Bucaramanga. El principal tipo de lesión reportada fueron las quemaduras, que representan el 89,3 %, seguidas de laceraciones con un 56 %.

Los artefactos pirotécnicos más asociados a estas lesiones fueron los totes (30 %), seguidos de otros elementos no especificados (19 %) y, en tercer lugar, los voladores (18 %).

Aunque Bucaramanga no reportó personas quemadas por pólvora durante la noche del 31 de diciembre, sí se presentaron casos en municipios del área metropolitana como Piedecuesta y Girón.

“En la madrugada se presentaron tres casos: uno en Piedecuesta, un adulto, y dos en Girón, un adolescente de 16 años y una niña de 10 años, quienes sufrieron afectaciones en las manos. El factor de mayor preocupación es que, en uno de los casos, la misma madre estaba promoviendo el lanzamiento del cohete”, confirmó el coronel Diego Pinzón, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Además de los lesionados, las autoridades informaron que el uso irresponsable de pólvora habría generado cerca de diez incendios en distintos sectores del área metropolitana de Bucaramanga, situaciones que debieron ser atendidas por los organismos de socorro.