Mujer asesinada y dos heridos en ataque armado en Villa Estadio, Soledad

Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche del martes 7 de enero de 2026 en el barrio Villa Estadio, municipio de Soledad, donde una mujer perdió la vida y dos hombres resultaron heridos tras un ataque armado.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La víctima fatal fue identificada como Carmen Andrea Hernández Pérez, de 23 años. En el mismo hecho resultaron lesionados Jairo Luis Rodríguez Moreno, alias “el Nene”, de 31 años, y Leonar de Jesús Martínez Fernández, de 21 años.

Así ocurrieron los hechos

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, los hechos se presentaron hacia las 10:45 de la noche, cuando las víctimas se encontraban departiendo en el establecimiento abierto al público conocido como “Tienda y Estadero donde Yami”.

En ese momento, una persona que se movilizaba a pie ingresó al lugar y disparó en repetidas ocasiones contra los presentes, causando la muerte inmediata de Carmen Hernández. Los heridos fueron trasladados a la Clínica Los Almendros, donde permanecen bajo atención médica.

Hipótesis de las autoridades

Las primeras investigaciones señalan que el ataque estaría relacionado con la venta y distribución de estupefacientes en el sector, actividad a la que presuntamente se dedicaban las víctimas.

Además, se conoció que la mujer fallecida registraba dos anotaciones en el SPOA por el delito de estafa, mientras que uno de los lesionados, Leonar Martínez, cuenta con dos antecedentes por hurto.

LEA TAMBIÉN: “Me ha encantado viajar en el país con la moto”: joven asesinado en vías de La Guajira

Investigación en manos del CTI

El lugar de los hechos corresponde a una zona de injerencia del grupo delincuencial organizado “Los Costeños”, según información preliminar de las autoridades.

El caso fue asumido por el CTI de la Fiscalía, que adelanta las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable del ataque armado.