“Me ha encantado viajar en el país con la moto”: joven asesinado en vías de La Guajira

Se ha conocido un video grabado por el turista alemán asesinado en La Guajira para la Universidad que estudiaba en Colombia. Autoridades ofrecen hasta 70 millones de recompensa por información de los asesinos.

Leif Elxnat Lino, de 26 años, estaba de intercambio en Colombia en la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y, hasta diciembre, cursó el semestre, pero se encontraba de vacaciones y estaba recorriendo varios lugares, entre ellos, La Guajira, en donde fue asesinado.

“Además, no voy a olvidar que el campus acá está muy grande, muy bonito y hay bastante lluvia en Bogotá que no voy a olvidar tampoco. Bueno, de Colombia, me ha encantado viajar el país con la moto conocer diferentes lugares y manejar las calles por las montañas”, indicó en el video.

A través de un comunicado, la Universidad detalló que el joven realizó un intercambio en el programa de Ingeniería Ambiental hasta diciembre y lamentó la muerte del joven.

Ofrecen recompensa por asesinos del joven alemán en La Guajira

Mientras tanto, tras este crimen que se registró en la vía Cuatro Vías–Uribia, jurisdicción de Manaure, cuando en un medio de un intento de hurto de su moto le dispararon en repetidas ocasiones, las autoridades han ofrecido hasta 70 millones de pesos de recompensa por información que permita la captura de los autores del crimen.