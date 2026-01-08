La Lotería de Medellín, entidad de la Gobernación de Antioquia, vendió $177 mil millones en 2025

Medellín

La Lotería de Medellín, entidad del conglomerado público de la Gobernación de Antioquia, anunció que en la vigencia 2025 logró una venta total de 177 mil 013 millones de pesos para sus sorteos propios, lo que representa un incremento aproximado de dos mil quinientos millones de pesos frente a la vigencia 2024, ratificando su producto como el de mayor venta en Colombia.

Otros ingresos de la Lotería de Medellín

La entidad indicó que, como encargada de otorgar la concesión para la operación de las Apuestas Permanentes o Chance en este departamento, de Antioquia, para la vigencia 2025, se lograron ventas por 596 mil 123 millones de pesos.

También, el Incentivo de Premio Inmediato operado por Rediapuestas S.A.S., a través de la marca GANA, “registró ventas por $46.545.820.000. Estos resultados evidencian que Antioquia es el departamento con mayor venta de chance en Colombia y uno de los que más recursos aporta al sistema de salud del país, beneficiando a todos los antioqueños y colombianos”, indicó la Lotería.

Otro de los ingresos para esta entidad durante el año anterior se logró por el Raspa&Listo, que registró ventas por 4 mil 413 millones de pesos en el país.

Recursos para la salud en el país y el departamento

Desde la Lotería de Medellín indicaron que, para la vigencia de 2025, se lograron transferencias a la salud y educación por un total de 140 mil 621 millones de pesos, de los cuales, para la Nación, a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), se lograron 100 mil 321 millones de pesos.

En otro rubro, para la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, transfirió 31 mil 484 millones de pesos.

Para Colciencias se transfirieron 8 mil 815 millones de pesos.

El gerente de la Lotería de Medellín, Néstor Fernando Zuluaga Giraldo, destacó los logros obtenidos por la entidad durante el año 2025, subrayando que los resultados alcanzados fueron altamente satisfactorios y ratifican el liderazgo de la Lotería como entidad pública en el sector.

En un comunicado, agregó que “en Antioquia se registraron las mayores ventas de juegos territoriales en el país, lo que permitió a la organización mantenerse como el principal aportante de recursos derivados de la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar en Colombia”.

Enfatizó el compromiso de la Lotería de Medellín con el público apostador, indicando que “en 2025 se entregaron aproximadamente $115 mil millones en premios, correspondientes a lotería tradicional, incentivos y promocionales”, explica el comunicado.

¿En qué se invierten los recursos que se transfieren?

Desde la Lotería de Medellín, explicaron que los recursos se transforman en hospitales mejor dotados y en una mayor y mejor atención en salud para los colombianos.

Cabe recordar que la Lotería de Medellín es una entidad adscrita a la Gobernación de Antioquia, que tiene la responsabilidad de organizar, dirigir, administrar, explotar, desarrollar y comercializar loterías, en sorteos ordinarios y extraordinarios, directamente o a través de terceros, lo mismo que las apuestas permanentes y los juegos de suerte y azar.