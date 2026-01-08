Pasaje de bus en el Valle de Aburrá subiría $400 en 2026, advierte gremio transportador

Medellín, Antioquia

La Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia advirtió que el pasaje de bus en el Valle de Aburrá podría aumentar $400 durante 2026, como parte de un ajuste que considera necesario para equilibrar los crecientes costos de operación del sistema de transporte público urbano.

El planteamiento fue expuesto en Medellín este 5 de enero de 2026, en un contexto marcado por el incremento del salario mínimo y el alza sostenida de insumos esenciales para la prestación del servicio.

Presión de costos y sostenibilidad del sistema

Según la CTU, el reciente aumento del salario mínimo, que quedó en $2.000.000, junto con mayores costos en combustibles, mantenimiento vehicular, repuestos, seguros y gastos administrativos, ha generado una presión significativa sobre la sostenibilidad financiera de las empresas transportadoras.

Desde el ámbito metropolitano se estima que un incremento de $400 en la tarifa permitiría cubrir parcialmente estos costos y garantizar la continuidad del servicio, la seguridad de los usuarios y condiciones laborales adecuadas para conductores y trabajadores del sector.

Llamado a cofinanciación y subsidios

La Corporación subrayó que el ajuste no debe recaer exclusivamente sobre los usuarios, especialmente aquellos con menores ingresos que dependen del transporte público para trabajar y estudiar. En ese sentido, hizo un llamado al Estado y a los gobiernos locales, incluido el Distrito de Medellín, para avanzar en mecanismos de cofinanciación, subsidios y apoyos estructurales.

De acuerdo con el gremio, estos esquemas permitirían mantener tarifas justas y mitigar el impacto del incremento, en línea con lo establecido en el Plan de Desarrollo.

Disposición al diálogo

La CTU reiteró su disposición a dialogar con autoridades metropolitanas, municipales y nacionales, así como con los entes reguladores, para construir soluciones que aseguren un sistema de transporte público sostenible, eficiente y socialmente equitativo.

El gremio insistió en que el transporte urbano es un servicio público esencial y que su viabilidad a largo plazo requiere decisiones compartidas entre el sector privado, el Estado y la sociedad.