Masiva participación en marcha de Medellín; algunas personas quemaron el retrato de Trump

Medellín

Bastante masiva estuvo la marcha en apoyo al presidente de Colombia Gustavo Petro y contra la posibilidad planteada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump de una posible intervención en Colombia. Diferentes grupos sociales, sindicatos y políticos afines al mandatario nacional se convocaron en el parque Bicentenario del centro de la capital antioqueña.

Los miles de personas bajaron la Av. La Playa, luego tomaron la Av. Oriental y siguieron hasta San Juan y terminaron con una concentración en el parque de Las Luces a un costado del Centro Administrativo La Alpujarra. Según el cálculo del Puesto de Mando Unificado, en este sector se congregaron alrededor de 3.500 personas.

Durante el recorrido, que transcurrió sin novedades, los marchantes lanzaron arengas contra el gobierno de los Estados Unidos. Exigieron a Donald Trump que respete la soberanía de Colombia y al presidente elegido por voto popular. Además, echaron cualquier intención de intervenir en las decisiones del país.

“Porque estamos diciendo, apoyamos a nuestro presidente. No estamos de acuerdo con la invasión a ningún país. Cada presidente es soberano y se debe respetar”,

“Nosotros hacemos caso a nuestra constitución. Por tanto, hay que defender nuestra patria. ¿Cómo se defiende nuestra patria? Con las instituciones. Por eso marchamos hoy”.

“No queremos invasión de Estados Unidos aquí en Colombia. Nosotros somos un país libre, independiente, donde nosotros elegimos a Petro popularmente con el voto popular”.

Otra participante identificada como Sandra Castro rechazó las acusaciones que hace el gobierno norteamericano contra Petro, a quien lo acusa de favorecer el narcotráfico; ella manifestó que el mandatario nacional ha trabajado contra ese delito, contrario a lo que dice Trump.

“Sé que hay mucha gente a la que no le gusta Petro, que habla barbaridades, que dice que es un narcotraficante, pero no tienen pruebas. Primero, no tienen pruebas. Segundo, él es el único presidente que en este momento ha incautado millones y millones y millones de cocaína, y, aun así, Donald Trump lo tacha de narcotraficante cuando no lo es”.

El senador León Fredy Muñoz también estuvo en la manifestación ciudadana.

“Ante las amenazas de Trump, ante las posibles agresiones a nuestro presidente, el pueblo colombiano ha decidido marchar. Y para nosotros, en Medellín, es un asunto también de dignidad. Aquí hemos sufrido amenazas, aquí no quieren dejar que la gente se exprese, y esto es cosa maravillosa lo que está pasando.

Durante el recorrido, algunas personas con el rostro cubierto quemaron un cartel con el rostro de Trump y la bandera de los Estados Unidos. Esto ocurrió en el cruce de la Av. Oriental con la playa. Luego de esto continuaron su recorrido.

#Atención | Algunos manifestantes en Medellín le prendieron fuego a la bandera de Estados Unidos y al retrato de Donald Trump. Esto ocurrió en la Av. Oriental centro de la ciudad. pic.twitter.com/f5X9rrep2B — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) January 7, 2026

Ante estos hechos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en cuenta de X en la que rechazó la quema de estos elementos simbólicos y aseguró que nunca el presidente Petro convocó a marchas para rechazar la “dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y agregó: ”Ni los vi nunca reclamando por la violación de derechos humanos en Venezuela. Ahora veo a Petro convocando a sus primeras líneas a movilizarse en las ciudades de Colombia para quemar banderas de Estados Unidos con la imagen del presidente Trump, al mismo estilo de como lo hacen en Irán y otros países que realmente violan derechos humanos“, expresó el mandatario local.