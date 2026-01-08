Cerraron los lugares de rumba de amanecida en La Estrella, Antioquia

Medellín

La Alcaldía de La Estrella informó que cerró los establecimientos de rumba que extendían sus horarios hasta el amanecer, en esta localidad del sur del Valle de Aburrá.

Según explicó el alcalde, Mario Gutiérrez, “esas discotecas amaneceros había algunas que venían funcionando hace más de 17 años con un POT que en ese momento estaba vigente, el del año 2000. Posteriormente, en el PBOT que se aprobó en el municipio en el año 2023, esa actividad que ellos desarrollaron ahí quedó prohibida dentro de ese polígono, la actividad de venta del licor y consumo en el sitio ahí quedó prohibida por el nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial”.

El mandatario local explicó que al estar prohibida esa actividad, se les dio un tiempo determinado para que ellos pudieran renovar el uso del suelo, pero, al no poder desarrollar esa actividad y tener que cambiar de tipo de negocio, tenían que cerrar.

¿Cuántos lugares cerraron?

Dijo el alcalde, Mario Gutiérrez, que allí en La Estrella cerraron “cuatro discotecas que se encontraban bodegas de Stock Sur. La discoteca VIP fue cerrada por la inspección de policía número uno, al tener ya tres cierres previos. A ese lugar se le hizo la cancelación definitiva de la actividad económica”.

Según la administración municipal, a los diferentes establecimientos se les dio un plazo de dos meses en mayo de 2025 para que actualizaran su actividad económica, según lo establece para esa zona el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

Cumplido el plazo, algunos establecimientos cerraron o se trasladaron a otros municipios, mientras que los que continuaron debieron ser cerrados en las últimas horas.

Habrá más cierres

En una audiencia que se cumplirá el día de hoy, se podría dar el cierre definitivo del Motel Los Ángeles.

Según indicó el alcalde de La Estrella, este cierre se daría por alterar el orden público, que ha generado ya tres cierres previos, “donde se venían desarrollando fiestas clandestinas, actividades que no estaban permitidas dentro de la razón económica de los moteles, al realizar estas actividades y en una de ellas encontrarse un menor de edad, se daría el cierre definitivo del establecimiento y con ello la cancelación de la actividad económica definitiva”.

¿Qué dice Planeación Municipal?

Los establecimientos fueron cerrados por los lineamientos del nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que cambió los usos del suelo y las características de esta zona que se ha convertido en un lugar residencial.

Según explicó Tatiana Ceballos, secretaria de Planeación de La Estrella, “el cierre de los establecimientos corresponde a los lineamientos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el cual fue actualizado en el año 2023. El acuerdo establece la armonía entre los diferentes usos del suelo, para lo cual se prohíbe ese tipo de usos en zonas donde se esté priorizando el uso residencial, esto en armonía con una ciudad más resiliente, una ciudad más armónica entre los usos existentes, el medio ambiente y el modelo de ocupación que busca el nuevo PBOT”.

La alcaldía de La Estrella insistió en que se mantendrán estos lineamientos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente desde el año 2023, para garantizar las actividades económicas en las diferentes zonas de este municipio.