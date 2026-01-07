¡Falcao regresa a Millonarios! El Tigre disputará ‘Su Último Baile’ en el equipo de sus amores

El sueño de los hinchas de Millonarios se hizo realidad, Radamel Falcao volverá al equipo de sus amores, luego de seis meses sabáticos, en compañía de su familia. El club ha celebrado el regreso del goleador samario bajo el lema “The Last Dance”, “El último baile”.

La noticia de su regreso la confirmó Julio Sánchez Cristo este miércoles en La W Radio y posteriormente lo hizo el club con un emotivo video. “Y hay amores que merecen #UnÚltimoBaile”

El samario disputó su último partido a la fecha con el club el pasado 19 de junio, juego en el que convirtió un gol de tiro libre en el último minuto, sin poder evitar la eliminación de Millonarios a manos de su clásico rival.

En su primer año con el club, Falcao disputó 29 partidos entre el segundo semestre del 2024 y el primero del 2025, con un saldo de 11 goles marcados. Los goles del Tigre se cuentan entre Santa Fe (3), Nacional (2), Chicó (2), Unión Magdalena (1), Patriotas (1), Once Caldas (1) y Pasto (1).

¿Cuándo podría jugar?

En su regreso a Millonarios, El Tigre deberá pagar una sanción de cuatro fechas, la cual podría ser reducida a dos, si el equipo se apega al artículo 42. En caso de perderse los cuatro primeros encuentros del campeonato, estaría reapareciendo en la visita al Deportivo Cali; si vuelve en la tercera, jugaría contra Pasto en territorio nariñense.