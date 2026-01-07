Falcao vuelve a Millonarios y reactiva el duelo con Dayro Moreno: Tabla de goleadores históricos

Falcao García salió de Millonarios a mediados de 2025 y se tomó un tiempo sabático para compartir con su familia, poniendo en pausa también su lucha por ser el máximo goleador en la historia de Colombia, rótulo que tiene bajo su poder Dayro Moreno.

Sin embargo, el primero que quebró el récord que había dejado en 2009, Victor Hugo Aristizábal, fue propiamente El Tigre, al marcar la anotación número 347 de su carrera en noviembre de 2024 ante Boyacá Chicó, defendiendo los colores de Millonarios.

El equipo Embajador sorprendió al fútbol colombiano al anunciar el regreso de Falcao para un “Último baile”, que en principio será por seis meses. El delantero samario, quien está próximo a cumplir 40 años, nunca dejó de entrenarse a manera individual, pero deberá ponerse en condiciones para regresar a la competencia oficial.

Sin lugar a dudas, el título de la Liga es el principal reto para el delantero y el equipo, pero otro de los grandes retos pasará por lograr la clasificación a fase de grupos de la Copa Sudamericana. Para eso, deberán superar a Nacional el 4 de marzo en Medellín.

¿Cómo está la tabla de máximos goleadores en la historia del país?

Vale la pena recalcar que este escalafón tiene en cuenta todos los goles de la carrera de los máximos artilleros, y no solo los marcados en el fútbol colombiano, distinción en la que también el goleador es Dayro Moreno.

El delantero de Once Caldas lidera la tabla de anotadores históricos con 373 goles, siendo el marcado ante Unión Magdalena en octubre de 2025, su último registro. Detrás aparece Falcao con 356 dianas, 17 menos que el tolimense.

El último gol de Falcao fue el convertido en el partido por la fecha 6 de los cuadrangulares ante Santa Fe de tiro libre a mediados de junio de 2025, duelo que terminó con la eliminación de Millonarios del campeonato apertura y que derivó en la sanción a El Tigre por cuatro fechas, luego de las explosivas declaraciones contra el arbitraje.

Con el regreso de Falcao, se reactiva la disputa por el primer lugar, aunque la ventaja es considerable para Dayro, pero no dejará de ser uno de los atractivos del próximo semestre en el fútbol colombiano.

Así va la tabla de máximos goleadores de Colombia