En Medellín una mujer asesinó a golpes a su novio estadounidense porque le quitó el celular

Medellín

En un nuevo hecho violento en Medellín, un ciudadano estadounidense habría sido asesinado a golpes por su novia en medio de una riña en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, en el sector de Villanueva, el hombre, de 45 años, sostuvo una discusión con una mujer de 30 años, quien sería su compañera sentimental, al parecer por quitarle su teléfono celular. En medio del altercado, la mujer y otras personas habrían agredido al extranjero, ocasionándole lesiones de gravedad.

Tras la golpiza, el hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de Medellín, a donde ingresó con signos vitales comprometidos. Pese a los esfuerzos del personal médico, sufrió un paro cardiorrespiratorio y minutos después se confirmó su fallecimiento.

Avance en las investigaciones

La novia del estadounidense fue capturada horas después por uniformados de la Policía, por el delito de homicidio y dejada ante las autoridades competentes para avanzar con su proceso judicial.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió este hecho violento y determinar la participación de otras personas en la agresión.

En tal solo ocho días de comenzar el 2026, Medellín registra 10 casos de muertes violentas, un aumento del 150% en comparación con el mismo período del año anterior.