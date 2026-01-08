Ofrecen $20 millones por responsables de fleteo que dejó un muerto en Chigorodó

Administrador de finca bananera fue asesinado en caso de fleteo en Chigorodó. Foto: Cortesía.

Chigorodó, Antioquia

Un fleteo ocurrido en el barrio Kennedy, en el casco urbano de Chigorodó, Urabá antioqueño, dejó como saldo la muerte de Edgar Londoño, reconocido administrador de una finca bananera de la región.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, Londoño fue atacado con arma de fuego y recibió varios impactos de bala, luego de oponerse a un millonario atraco en plena vía pública.

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital María Auxiliadora, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Investigaciones y recompensa

Como parte de las acciones para dar con los responsables del crimen, la Alcaldía de Chigorodó anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar, ubicar y capturar a los autores del homicidio.

En el marco de la investigación, las autoridades difundieron imágenes de un hombre que sería presunto implicado en el fleteo. Según la descripción oficial, el sujeto vestía camiseta con la palabra “NAUTICA”, pantalón jean azul con desgastes, zapatos oscuros, gorra clara y portaba un teléfono móvil.

El caso quedó en manos de los investigadores judiciales, quienes adelantan labores de recolección de pruebas y análisis de material audiovisual para esclarecer el homicidio y establecer responsabilidades.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que suministre información de manera confidencial a través de los canales oficiales de la Policía Nacional o de la administración municipal.