Domicilios que pronostican guerra: La teoría que acertó captura de Maduro y otros operativos de EEUU

Luego de que se hicieran virales en redes sociales todos los videos relacionados con los bombardeos que realizó Estados Unidos sobre Venezuela, que posteriormente resultaron en la captura de Nicolás Maduro, también se viralizó lo que alrededor del mundo se conoce como el “pizza index”, una teoría que ha circulado desde 1990 y cada vez pareciera ser más acertada.

Aunque en un principio podría parecer ilógico, algunas personas han asegurado que un incremento de domicilios en Estados Unidos, podría predecir cuando está por suceder un operativo militar de gran magnitud por las fuerzas armadas de dicho país, de hecho, existe una página en internet llamada “pizza index”, donde se monitorean la cantidad de pedidos en diferentes pizzerías.

Pizzerías cercanas al Pentágono

Sin embargo, este monitoreo tiene un foco especifico, y es aquí donde radica la lógica de esta teoría, pues se ha planteado que cuando hay “grandes sucesos” cerca, la cantidad de domicilios nocturnos a pizzerías cercanas al Pentágono, tienen un incremento drástico. Frente a esto, durante varios años los trabajadores de estos sitios de comida, han asegurado proveer cuando van a suceder cosas importantes, de hecho, mucho antes que los medios de comunicación.

Esta teoría ha tomado relevancia con el paso de los años, pues en diferentes ocasiones, el aumento drástico de los domicilios en la madrugada, se han visto relacionados con los siguientes hechos históricos:

Invasión de Granada, en 1983.

Invasión de Panamá, en 1989.

Invasión de Kuwait por parte de Irak, en 1990.

Primera guerra del Golfo, en 1991.

Aumento de domicilios durante captura de Maduro

Por si esto no fuera suficiente, durante la más reciente operación realizada por parte de las fuerzas militares estadounidenses en la intervención a Venezuela, la página que realiza el monitoreo ‘Pizza Index’, reveló que alrededor de las 2 AM de Estados Unidos, se realizaron una gran cantidad de domicilios a Domino’s Pizza, Extreme Pizza y Pizza Palace, los más cercanos al Pentágono. Y, posteriormente, se dio a conocer la operación en el país sudamericano.

Con relación a esta teoría, el director de análisis de datos del periódico inglés ‘The Economist’ ha asegurado que este indicador, a pesar de lo extraño que puede resultar, ha demostrado ser muy confiable.

¿Qué dice el Pentágono sobre esto?

A pesar de esto, fuentes relacionadas del Pentágono han asegurado que esta medida no puede funcionar como un indicador, pues han establecido que al interior de sus instalaciones cuentan con las suficientes opciones de comida para suministrar a sus empleados, por lo que no tendrían ninguna necesidad de depender de domicilios externos.

Frente a esto, diferentes usuarios en redes han establecido que por más acontecimientos que refuercen la eficacia de la teoría, esta nunca podrá ser verificada, pues podría llegar a poner en peligro las misiones realizadas por Estados Unidos.

