Estas son las mejores pizzas de Colombia: Donde quedan y precios / Lourdes Balduque

Uno de los eventos de sabor más importantes del sector gastronómico en Colombia es el Pizza Master 2025, una sana competencia donde los restaurantes creadores de pizza compiten entre sí con su mejor pizza. Los comensales son los que califican estos alimentos por medio de una aplicación.

Pizza Máster 2025 se realizó del 22 al 28 de septiembre y fue liderada por Tulio Zuloaga, el influenciador gastronómico que tiene como propósito desde la creación de sus festivales “apoyar el emprendimiento en Colombia y aportar a la economía local”.

La dinámica se basa en que cada restaurante participante elije su pizza, la ofrece a los comensales por un precio único y se puede servir sola o en combo dependiendo de las preferencias de los compradores, posteriormente se califica en la aplicación de la competencia.

Las calles de todos los rincones de Colombia, aun con lluvia, fueron testigo “La resistencia”, donde cada restaurante demostró que aquel triángulo cargado de sabor va mucho más allá de ser solo comida rápida.

Ganadores del Pizza Master 2025:

Bogotá

Pizzarola

Pizza a la Piedra

Clandestine Pizza

Indizio

Pepe y Roni

Villeta

Julietta Cocina De Autor

Cajicá:

Terra

Chía

Ripiena Restaurante Bistro

Tesorito

La Morella (Zipaquirá)

Medellín y Antioquia:

Pizzaiolo

Pane e Pomodoro

Hasta La Pizza Baby

D’Lucca

Filipo Pizzeria

Red House (Copacabana)

Restaurante Corrientes (Envigado)

Ricotta Sibarita Pizzería (Bello)

Antonella’s Pizza (Sabaneta)

Cali y Valle del Cauca

Viva L’ Italia

Artesana Pizza

El Castillo Artesano

La Ñapa

Constantina Pizzería

Tesoritos

Oporto Lunch (Palmira)

Mystica Pizzería Artesanal (Tuluá)

Casa Vittoria Pizzería (Dapa)

Barranquilla

Tropique

Enzo Terraza

Tomatina

Loe Café

Atávica

Bucaramanga

Radioactiva

Matera Pizza e Vino

Terra Patagonia

Caprichos – Quicio

Necio Gastrobar

Ibagué:

Oso Pizza

Positano Cocina Italiana

La Barra Crea Tu Pizza

Franco Pizzería Italiana

Casa Loto Café

Manizales:

Brasaos Artesana

Drive Pizza

Adictta Pizza

Verona Pizzería.

Yopal

Tinta y Tinto Express

Terraza Club Colombia

Trattoria

Villavicencio:

Avemaría

Restaurante La Dicha

Pizzareto

The Máster Pizza

Donato Pizzería

De igual manera, Tulio Zuloaga, indicó que se registró un crecimiento del 30 % en la votación en comparación con 2024 y que este año hubo 85.000 votos válidos.

Para muchos restaurantes, esta semana representa la oportunidad de duplicar o triplicar ventas, ganar visibilidad y fidelizar clientes, lo que se traduce en empleos y oportunidades para grandes y pequeños productores.