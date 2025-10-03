Estas son las mejores pizzas de Colombia: Donde quedan y precios
Con cerca de 80.000 votos del público se eligieron las mejores pizzas de toda Colombia
Uno de los eventos de sabor más importantes del sector gastronómico en Colombia es el Pizza Master 2025, una sana competencia donde los restaurantes creadores de pizza compiten entre sí con su mejor pizza. Los comensales son los que califican estos alimentos por medio de una aplicación.
Pizza Máster 2025 se realizó del 22 al 28 de septiembre y fue liderada por Tulio Zuloaga, el influenciador gastronómico que tiene como propósito desde la creación de sus festivales “apoyar el emprendimiento en Colombia y aportar a la economía local”.
La dinámica se basa en que cada restaurante participante elije su pizza, la ofrece a los comensales por un precio único y se puede servir sola o en combo dependiendo de las preferencias de los compradores, posteriormente se califica en la aplicación de la competencia.
Las calles de todos los rincones de Colombia, aun con lluvia, fueron testigo “La resistencia”, donde cada restaurante demostró que aquel triángulo cargado de sabor va mucho más allá de ser solo comida rápida.
Ganadores del Pizza Master 2025:
Bogotá
- Pizzarola
- Pizza a la Piedra
- Clandestine Pizza
- Indizio
- Pepe y Roni
- Villeta
- Julietta Cocina De Autor
Cajicá:
- Terra
Chía
- Ripiena Restaurante Bistro
- Tesorito
- La Morella (Zipaquirá)
Medellín y Antioquia:
- Pizzaiolo
- Pane e Pomodoro
- Hasta La Pizza Baby
- D’Lucca
- Filipo Pizzeria
- Red House (Copacabana)
- Restaurante Corrientes (Envigado)
- Ricotta Sibarita Pizzería (Bello)
- Antonella’s Pizza (Sabaneta)
Cali y Valle del Cauca
- Viva L’ Italia
- Artesana Pizza
- El Castillo Artesano
- La Ñapa
- Constantina Pizzería
- Tesoritos
- Oporto Lunch (Palmira)
- Mystica Pizzería Artesanal (Tuluá)
- Casa Vittoria Pizzería (Dapa)
Barranquilla
- Tropique
- Enzo Terraza
- Tomatina
- Loe Café
- Atávica
Bucaramanga
- Radioactiva
- Matera Pizza e Vino
- Terra Patagonia
- Caprichos – Quicio
- Necio Gastrobar
Ibagué:
- Oso Pizza
- Positano Cocina Italiana
- La Barra Crea Tu Pizza
- Franco Pizzería Italiana
- Casa Loto Café
Manizales:
- Brasaos Artesana
- Drive Pizza
- Adictta Pizza
- Verona Pizzería.
Yopal
- Tinta y Tinto Express
- Terraza Club Colombia
- Trattoria
Villavicencio:
- Avemaría
- Restaurante La Dicha
- Pizzareto
- The Máster Pizza
- Donato Pizzería
De igual manera, Tulio Zuloaga, indicó que se registró un crecimiento del 30 % en la votación en comparación con 2024 y que este año hubo 85.000 votos válidos.
Para muchos restaurantes, esta semana representa la oportunidad de duplicar o triplicar ventas, ganar visibilidad y fidelizar clientes, lo que se traduce en empleos y oportunidades para grandes y pequeños productores.