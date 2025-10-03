Actualidad

Estas son las mejores pizzas de Colombia: Donde quedan y precios

Con cerca de 80.000 votos del público se eligieron las mejores pizzas de toda Colombia

Estas son las mejores pizzas de Colombia: Donde quedan y precios

Estas son las mejores pizzas de Colombia: Donde quedan y precios / Lourdes Balduque

Uno de los eventos de sabor más importantes del sector gastronómico en Colombia es el Pizza Master 2025, una sana competencia donde los restaurantes creadores de pizza compiten entre sí con su mejor pizza. Los comensales son los que califican estos alimentos por medio de una aplicación.

Pizza Máster 2025 se realizó del 22 al 28 de septiembre y fue liderada por Tulio Zuloaga, el influenciador gastronómico que tiene como propósito desde la creación de sus festivales “apoyar el emprendimiento en Colombia y aportar a la economía local”.

Lea más información: Pizza Master 2025: Precios y restaurantes en competencia

La dinámica se basa en que cada restaurante participante elije su pizza, la ofrece a los comensales por un precio único y se puede servir sola o en combo dependiendo de las preferencias de los compradores, posteriormente se califica en la aplicación de la competencia.

Las calles de todos los rincones de Colombia, aun con lluvia, fueron testigo “La resistencia”, donde cada restaurante demostró que aquel triángulo cargado de sabor va mucho más allá de ser solo comida rápida.

Ganadores del Pizza Master 2025:

Bogotá

  • Pizzarola
  • Pizza a la Piedra
  • Clandestine Pizza
  • Indizio
  • Pepe y Roni
  • Villeta
  • Julietta Cocina De Autor

Cajicá:

  • Terra

Chía

  • Ripiena Restaurante Bistro
  • Tesorito
  • La Morella (Zipaquirá)

Medellín y Antioquia:

  • Pizzaiolo
  • Pane e Pomodoro
  • Hasta La Pizza Baby
  • D’Lucca
  • Filipo Pizzeria
  • Red House (Copacabana)
  • Restaurante Corrientes (Envigado)
  • Ricotta Sibarita Pizzería (Bello)
  • Antonella’s Pizza (Sabaneta)

Cali y Valle del Cauca

  • Viva L’ Italia
  • Artesana Pizza
  • El Castillo Artesano
  • La Ñapa
  • Constantina Pizzería
  • Tesoritos
  • Oporto Lunch (Palmira)
  • Mystica Pizzería Artesanal (Tuluá)
  • Casa Vittoria Pizzería (Dapa)

Le puede interesar: Festival El Dorado 2025 reunirá en Colombia a los grandes referentes de la industria creativa

Barranquilla

  • Tropique
  • Enzo Terraza
  • Tomatina
  • Loe Café
  • Atávica

Bucaramanga

  • Radioactiva
  • Matera Pizza e Vino
  • Terra Patagonia
  • Caprichos – Quicio
  • Necio Gastrobar

Ibagué:

  • Oso Pizza
  • Positano Cocina Italiana
  • La Barra Crea Tu Pizza
  • Franco Pizzería Italiana
  • Casa Loto Café

Manizales:

  • Brasaos Artesana
  • Drive Pizza
  • Adictta Pizza
  • Verona Pizzería.

Yopal

  • Tinta y Tinto Express
  • Terraza Club Colombia
  • Trattoria

Villavicencio:

  • Avemaría
  • Restaurante La Dicha
  • Pizzareto
  • The Máster Pizza
  • Donato Pizzería

De igual manera, Tulio Zuloaga, indicó que se registró un crecimiento del 30 % en la votación en comparación con 2024 y que este año hubo 85.000 votos válidos.

Lea también: Festival Estéreo Picnic: Artistas por días y boletería

Para muchos restaurantes, esta semana representa la oportunidad de duplicar o triplicar ventas, ganar visibilidad y fidelizar clientes, lo que se traduce en empleos y oportunidades para grandes y pequeños productores.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad