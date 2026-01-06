Maduro podría resultar en libertad por esta afirmación en su juicio: No tendría que pagar condenas

Luego de que se oficializara la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, Estados Unidos dio a conocer que sería trasladado a Nueva York para comparecer frente a la justicia, pues es acusado de delitos relacionados con el narcotráfico y terrorismo.

El juicio se llevó a cabo el pasado lunes, luego de pocos días de su captura, donde tanto Nicolás Maduro como su esposa Cilia Flores, tras ser reconocidos como el presidente de Venezuela y primera dama de dicho país, aseguraron que eran inocentes frente a los delitos que eran acusados.

Maduro se declara prisionero de guerra

Sin embargo, dentro de las cortas declaraciones que dio Maduro frente al tribunal, destacó que era un presidente que había sido secuestrado de su hogar, y, por tanto, era un “prisionero de guerra”. Adicionalmente, comentó que la intervención de Estados Unidos en su país no se trataba de una operación para aplicar la ley, sino una acción militar.

La importancia de estas declaraciones, radican en el autorreconocimiento como un “prisionero de guerra”, pues en caso de que este sea reconocido oficialmente, Maduro podría acobijarse en el derecho internacional y los acuerdos del Convenio de Ginebra, que podría resultar, en que termine siendo dejado en libertad.

¿Qué es el Convenio de Ginebra?

El Convenio de Ginebra surgió a principios del siglo XIX como una iniciativa que buscaba mejorar el trato y las condiciones que se ofrecían a los prisioneros de guerra, los cuales anteriormente, se encontraban vulnerables a los abusos y al cautiverio que representaba ser capturados por el enemigo.

Este convenio, luego de diferentes transformaciones tras las guerras mundiales, fue adoptado por todos los países del mundo, para garantizar la dignidad y bienestar de los prisioneros de guerra.

Sin embargo, lo que llama principalmente la atención de esta declaración de Maduro, es que al reconocerse como prisionero de guerra, debe ser liberado y repatriado luego de que hayan cesado las hostilidades, es decir, al finalizar el conflicto.

¿Maduro es un prisionero de guerra?

Luego de que Maduro asegurara durante el juicio que era un prisionero de guerra, el juez lo interrumpió, asegurando que posteriormente tendrá el espacio para plantear sus argumentos, sin embargo, su declaración fue suficiente para que se planteara la posibilidad de que reciba tal reconocimiento.

Frente a esto, la administración de Estados Unidos ha asegurado que su captura se dio bajo un marco de la aplicación de la ley, dado que Maduro tenía que ser llevado ante la justicia para ser juzgado por sus delitos, y, debido a que no se trata de un conflicto militar, Maduro no figuraría como un prisionero de guerra.

Con relación a esto, Daniel Richman, quien trabajó como fiscal federal en Manhattan, le aseguró a The New York Times que a pesar de que la declaración de Maduro tenga como objetivo ser juzgado internacionalmente, pensando en una posible liberación, lo más probable es que su proceso continúe bajo la jurisdicción del tribunal de Manhattan, dado que Estados Unidos ha justificado legalmente su captura.

