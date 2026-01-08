Desmantelaron seis unidades de minería ilegal en el Nordeste antioqueño

Antioquia

La Policía Nacional adelantó operaciones contra la explotación ilícita de minerales en el nordeste antioqueño, que permitieron afectar seis unidades de producción minera ilegal en los municipios de San Roque y Remedios.

En la vereda Guacas Arriba, jurisdicción de San Roque, las autoridades desarrollaron una actividad operacional orientada a contrarrestar la minería ilegal, logrando la intervención de cuatro unidades mineras. Durante el procedimiento fueron destruidas e inutilizadas cuatro dragas tipo buzo y ocho motobombas, utilizadas para la extracción ilegal de minerales en fuentes hídricas de la zona.

De manera paralela, en la vereda Otu, municipio de Remedios, se realizó una intervención que permitió afectar dos unidades de producción minera, mediante la destrucción de seis dragas tipo buzo y doce motobombas, fortaleciendo la presencia institucional y el control territorial en esta subregión del departamento.

Según informó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, estas acciones representan una afectación económica cercana a los $226 millones de pesos, debilitando la capacidad logística y operativa de las estructuras dedicadas a la minería ilegal.

Lucha contra la minería ilegal

La explotación ilícita de minerales genera graves afectaciones a los ecosistemas, especialmente a las fuentes hídricas y a la cobertura vegetal, debido al uso indiscriminado de maquinaria mecanizada y sustancias contaminantes.

Este operativo se convierte en el primer golpe del año 2026 en Antioquia, en la lucha frontal contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, el debilitamiento de las economías criminales y la protección del capital natural del país, mediante acciones articuladas y sostenidas que buscan garantizar la seguridad ambiental y el bienestar de las comunidades.