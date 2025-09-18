Operativos contra la minería generaron protestas en el Nordeste de Antioquia

Antioquia

La policía realizó un operativo contra la minería informal en el cañón del río Porce, en los límites entre las poblaciones de Amalfi y Anorí, que terminó con una protesta de los mineros afectados contra la policía, por lo que intervino la UNDMON para controlar la situación.

José David Hernández, vicepresidente de la Mesa Minero Agroambiental del Nordeste de Antioquia, dijo que las autoridades llegaron hasta una mina conocida como Los López y allí quemaron nueve retroexcavadoras utilizadas para la extracción de oro, lo que generó molestia entre las personas afectadas que intentaron detener el operativo, por lo que algunas personas se vieron afectadas por los gases lacrimógenos y el choque con la policía.

“Retroexcavadoras que le dan de comer a campesinos y campesinas todos los días, que ese es el día a día del rebusque del campesino minero que está ahí en esa zona y en esa área de trabajo”.

El líder manifestó que los operativos contra mineros en proceso de formalización lo que los invitan es a realizar un nuevo paro, por lo que, según los mineros, son incumplimientos a los acuerdos pactados en el anterior paro de principios del año.

“Posiblemente nos toque salir nuevamente a manifestaciones, es que nosotros salimos a un paro en marzo y llegamos a unos acuerdos que tienen resolución, que eso es en el marco de ley, o sea, sale siendo una ley, pero que el Ministerio de Defensa realmente no está escuchando ni viendo siquiera los documentos que se firmaron en el paro como la circular y la resolución”, agregó el señor José David.

El alcalde de Anorí también expresó su inconformidad por los operativos

El mandatario Gustavo Silva también hizo énfasis en los mismos incumplimientos del gobierno nacional y lo que califica como contradicciones en sus actuaciones que, como él mismo lo indica, los pone en aprietos. Asegura que la mina Los López ya está formalizada.

“Porque, por un lado, nos utilizan a nosotros como alcaldes para que estemos en un proceso de certificación de estos mineros, de legalización, y hemos adelantado procesos de recuperación de estos lugares, procesos de reforestación y todo eso, pero, por otro lado, atacar a los que están en este proceso, entonces ahí sí ponen al municipio en una situación muy completa”.

Por ahora, las autoridades no han entregado un reporte de este operativo que terminó en protesta.