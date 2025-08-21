Fueron intervenidas siete minas ilegales en el nordeste de Antioquia

Antioquia

En el marco del lineamiento Protección al Capital Natural del País, la Policía Nacional, a través de la dirección de Carabineros y Protección Ambiental, desarrolló cuatro operaciones contra la minería ilegal en Antioquia, que permitieron intervenir siete minas y destruir infraestructura avaluada en cerca de 1.500 millones de pesos, perteneciente al grupo delincuencial organizado Clan del Golfo.

En Buriticá, las autoridades intervinieron una unidad productora minera, destruyeron una excavadora e incautaron una motobomba. En Remedios, fueron intervenidas tres unidades productoras, junto con tres dragas y seis motobombas.

De igual manera, en Vegachí se desmanteló una unidad productora minera, se destruyó una excavadora y tres motores industriales.

Finalmente, en Yalí, fueron intervenidas dos unidades productoras, una retroexcavadora, una draga y dos motobombas, además de la incautación de dos volquetas.

Con estas acciones, además de debilitar la economía criminal del Clan del Golfo, se logró evitar la deforestación de seis hectáreas de bosque tropical, protegiendo así los ecosistemas estratégicos del departamento.