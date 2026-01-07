Dos mineros murieron sepultados tras alud de tierra en mina artesanal de Anorí, Antioquia

Anorí

Dos trabajadores mineros perdieron la vida luego de quedar atrapados por un alud de tierra en una mina artesanal ubicada en el corregimiento de Liberia, zona rural del municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos de Anorí, la emergencia se registró en la tarde del lunes 6 de enero, cuando los hombres adelantaban labores de extracción de oro al interior del socavón. De manera repentina, se produjo un movimiento en masa que provocó el colapso parcial de la mina, impidiendo que los trabajadores lograran salir a tiempo.

Labores de rescate e investigaciones

Tras conocerse el hecho, organismos de socorro se desplazaron hasta el lugar y durante varias horas realizaron labores de búsqueda y rescate, en medio de condiciones complejas por la inestabilidad del terreno. Finalmente, los rescatistas lograron recuperar los cuerpos sin vida de las dos víctimas.

Los cadáveres fueron trasladados a una funeraria del municipio de Zaragoza, donde se adelantan los trámites correspondientes para su entrega a los familiares.

Las autoridades locales informaron que ya se inició una investigación para establecer las causas del accidente y reiteraron el llamado a fortalecer las medidas de seguridad en las actividades mineras, especialmente en explotaciones artesanales, con el fin de prevenir nuevas tragedias en la región.