Denuncian que el SENA entregó autorizaciones para asistir a marcha a favor de Petro

Medellín

Una nueva polémica se desató luego de que se conocieran denuncias según las cuales entidades del Estado habrían promovido la participación de sus funcionarios en la movilización nacional del 7 de enero, convocada por el presidente Gustavo Petro en defensa de la soberanía del país, tras el reciente conflicto diplomático con Estados Unidos.

El señalamiento fue hecho por Alejandro de Bedout, presidente del Consejo Distrital de Medellín, quien dio a conocer una circular interna del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en la que, según indicó, la entidad habría autorizado permisos laborales para que funcionarios y contratistas asistieran a la jornada de movilización.

De acuerdo con De Bedout, el Gobierno estaría recurriendo a circulares oficiales para permitir y en algunos casos presionar, la salida de servidores públicos durante la jornada laboral, con el objetivo de respaldar una agenda política específica.

“Están usando entidades públicas, tiempo laboral y presión institucional para justificar una relación con una dictadura responsable de presos políticos, represión y un éxodo masivo. Esto no es defensa de la democracia, es todo lo contrario”, afirmó el presidente del Concejo de Medellín en rechazo a la medida.

El presidente del Consejo Distrital advirtió que este tipo de actuaciones desdibujan la neutralidad del Estado y convierten a las instituciones públicas en “escudos políticos”, una situación que calificó como “vergonzosa y peligrosa para la institucionalidad democrática del país”.

Balance de la movilización en Medellín

Alrededor de 3.500 personas bajaron la Av. La Playa, luego tomaron la Av. Oriental y siguieron hasta San Juan y terminaron con una concentración en el parque de Las Luces a un costado del Centro Administrativo La Alpujarra.

Aunque no hubo alteraciones del orden público, durante el recorrido, algunas personas con el rostro cubierto quemaron un cartel con el rostro de Trump y la bandera de los Estados Unidos, hecho que fue rechazado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

”Ni los vi nunca reclamando por la violación de derechos humanos en Venezuela. Ahora veo a Petro convocando a sus primeras líneas a movilizarse en las ciudades de Colombia para quemar banderas de Estados Unidos con la imagen del presidente Trump, al mismo estilo de como lo hacen en Irán y otros países que realmente violan derechos humanos “, expresó el mandatario local.