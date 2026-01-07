Hernán Torres sobre la posibilidad de dirigir a Falcao: “A cualquier técnico le gustaría Radamel”

Millonarios sorprendió a propios y extraños con el anuncio de este miércoles, el regreso de Falcao García al equipo, luego de haber estado seis meses sin actuar, precisamente tras su salida del cuadro bogotano a mediados del 2025.

Si bien no se había dado su confirmación, antes de que el club emprendiera viaje rumbo a Buenos Aires, Argentina, donde se concentrará hasta el próximo sábado antes de su juego del domingo frente a River Plate, Hernán Torres se refirió brevemente de lo que significaría para él dirigir al Tigre.

“¿Quién no quiere a Radamel? Cualquiera, a cualquier técnico le gustaría Radamel. No me han dicho nada, sería especular”, comentó Torres desde el Aeropuerto El Dorado, donde además aseguró no saber nada sobre un posible regreso del Tigre al equipo.

Falcao vuelve al equipo de sus amores como el sexto refuerzo oficial para la Liga 2026-I. Al equipo ya se han sumado oficialmente Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo y Rodrigo Ureña.

Sobre los refuerzos, Torres comentó: “Han venido porque el club los eligió, por su capacidad, característica y condiciones. Esperemos que por los que los han traído, puedan cumplir.”

Además de River Plate, el 11 de enero en Maldonado (Uruguay); Millonarios estará enfrentándose el miércoles 14 de enero a Boca Juniors en el estadio La Bombonera.