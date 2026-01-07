Falcao regresa a Millonarios con sanción ¿Qué partidos se perdería?

“Siempre, durante todo el torneo, así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban. Que se jodan los del VAR”, esta fue una de las declaraciones de Falcao, tras el último partido con Millonarios ante Santa Fe por la última fecha de los cuadrangulares del Apertura 2025, que le costaron sanción y multa a El Tigre.

El Comité Disciplinario de la Dimayor lo castigó con cuatro fechas de suspensión y una penalidad económica de 21 millones de pesos. Sin embargo, tras salir del club Embajador y tomarse un tiempo en familia, Falcao claramente no ha pagado esa sanción impuesta y tampoco ha prescrito, pues esto solo se produce tras dos años.

Ahora, tras confirmarse el regreso de Falcao a la institución bogotana para un “último baile”, se espera que cumpla con las determinaciones del Comité, tiempo que le servirá para ponerse a punto desde lo físico y estar en óptimas condiciones para la competencia oficial.

¿Qué partidos se perdería Falcao con Millonarios?

Los tiempos para una apelación ya vencieron para Millonarios, pues esta debe presentarse los primeros días después de la notificación de la sanción. Del mismo modo, la multa económica se debe cancelar con un plazo de 20 días, la cual ya fue saldada por el jugador.

Por su parte, el Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, dispone en su artículo 42 que puede haber una suspensión parcial de la sanción, si esta no excede seis partidos y si la apreciación de las circunstancias lo permiten. No obstante, “al menos la mitad de la sanción impuesta es definitiva y deberá cumplirse en todas sus partes”, por lo que como mínimo Falcao deberá cumplir dos fechas de sanción.

En caso de que el Comité lo determine, Falcao puede tener dicha reducción de su sanción a 3 o 4 fechas, pero eso sí, estará condicionado a no incurrir en una falta similar por un periodo de seis meses y hasta dos años.

En ese orden de idea, Falcao se perderá, como mínimo, el estreno contra Atlético Bucaramanga en calidad de visitante y el duelo ante Junior en El Campín por la fecha 2.

Su vuelta a los terrenos de juego a nivel de competencia oficial podría ser frente a Pasto de visita por la jornada tres o ante Medellín de local por la cuarta fecha. Eso sí, también entra en juego la decisión del entrenador Hernán Torres y cómo lo vea desde lo físico para tener minutos de juego.

Vale la pena mencionar que durante su primer ciclo con Millonarios disputó 29 partidos, de los cuales en 16 lo hizo como titular y aportó 11 goles, entre los que destacan 2 a Nacional, 2 a Santa Fe y uno a Once Caldas.