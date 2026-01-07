Falcao regresa a Millonarios: Así reaccionó El Tigre tras hacerse oficial la noticia

Radamel Falcao es nuevamente jugador de Millonarios, El Tigre volverá a lucir la camiseta número 9 del cuadro bogotano, luego de su salida en junio del año pasado. El club anunció su regreso a través de un emotivo video.

Se especula que Falcao habría firmado un contrato por los próximos seis meses con el equipo bogotano, a la espera de confirmarse donde se uniría con el grupo, si en Argentina o Bogotá.

Primera reacción de Falcao tras su regreso

Luego de confirmarse la noticia de su regreso a Millonarios, El Tigre reaccionó con una publicación a través de su cuenta de Instagram. Falcao publicó una imagen de su mano luciendo la camiseta de Millonarios junto al mensaje “The Last Dance”.

"Vamos siempre juntos... Vamos Millonarios!" escribió Falcao junto a la publicación en su cuenta de Instagram.

Falcao retoma su camino en Millonarios donde lo había dejado, tras disputar 29 partidos en todas las competencias, con un saldo de 11 goles marcados. El goleador histórico de la Selección Colombia fue el mejor jugador de los azules durante los cuadrangulares finales del 2025-I.

El samario se perderá al menos los dos primeros partidos del campeonato, ante Bucaramanga y Junior, por sus explosivas declaraciones tras la eliminación ante Santa Fe. El jugador recibió cuatro fechas de castigo, las cuales podrían ser reducidas a dos, en caso de que el club se apoye en el artículo 42.