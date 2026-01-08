A juicio el taxista borracho que arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá

JUDICIAL

La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra a José Eduardo Chalá Franco, el taxista borracho quien arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá, el 8 de noviembre de 2025.

La Fiscalía acusará formalmente a Chalá Franco por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, las tres conductas agravadas. El procesado no aceptó su responsabilidad por homicidio.

#JUDICIAL | A juicio José Eduardo Chalá Franco, el taxista borracho que arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá, el 8 de noviembre de 2025.



Va a juicio por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, las tres conductas agravadas.@andresGgaitan… pic.twitter.com/s3yUe1Dqo2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 8, 2026

De acuerdo con las pruebas del ente acusador, el hombre, además de conducir en estado de embriaguez grado tres, iba con exceso de velocidad.

Debido a la condición en la que se encontraba perdió el control del automotor y entre las personas que arrolló, una adolescente de 15 años murió días después por la gravedad de las heridas ocasionadas.

El hombre seguirá privado de la libertad en una cárcel mientras avanza el proceso judicial