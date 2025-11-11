Eso era cada ocho días que tomaba: amigo de taxista que atropelló a 11 personas en el Sur de Bogotá

Habitantes del Sur de Bogotá se reunieron en la localidad de San Cristóbal para elevar sus oraciones por la salud de los cuatro menores que se encuentran hospitalizados en grave estado tras haber sido arrollados por un taxista que conducía en estado de embriaguez el pasado sábado 08 de noviembre.

“Dejamos todo en manos de Dios y de los médicos que son los que saben, y esperar resultados, un milagro, no sé cómo se pueda llamar, hoy por hoy. Pero sí, estamos muy consternados con eso, dolidos”, aseguró Francisco Torres, tío de los dos menores que se encuentran en estado critico en el Hospital Santa Clara.

#BOGOTÁ | A esta hora se lleva a cabo una velatón por la salud de los menores que se encuentras hospitalizados en grave estado, tras el accidente en donde un taxista en estado de embriaguez atropelló a 11 personas, incluidos estos 4 menores de edad, en la localidad de San… pic.twitter.com/XELKeetPsa — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 11, 2025

Amigo del taxista asegura que no era la primera vez en que el hombre conducía ebrio

Caracol Radio habló con un amigo de José Eduardo Chala Franco, taxista que atropelló a estas 11 personas en la localidad de San Cristóbal y entregó detalles sobre los comportamientos del conductor antes del accidente.

El hombre aseguró que Chala Franco solía consumir licor con frecuencia, incluso cada fin de semana, y que era común verlo en el mismo punto donde, según dijo, “mantenía tomando con amigos”.

“Eso era cada ocho días que pasaba esa vaina. Maneja hace 45 o 50 años, pero nunca le había pasado nada. La Policía era muy alcahueta, no le decían nada”, relató.

El testigo agregó que conocía a algunos de los jóvenes y vecinos heridos en el accidente y que varios de ellos continúan hospitalizados.

“Hay uno con las dos piernas fracturadas, los niños están muy mal”, afirmó.

Por el momento, familiares y habitantes del sector esperan la pronta recuperación de los menores y que se haga justicia frente a este caso.

“Lo único que deseamos o que queremos se haga justicia, Aunque esta justicia terrenal no va a devolver ni la salud, ni la vida a las personas que afectó, ni van a ser igual. Pero es la realidad, hay que aceptarla, él tiene que aceptarla, y de una u otra manera le harán ver que cometió un error muy grande”, concluyó Francisco Torres, tío de los menores.