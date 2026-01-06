Mediante Edicto, juez notificó a Zulma Guzmán de proceso en su contra

JUDICIAL

Por edicto, Zulma Guzmán Castro, fue notificada de que está vinculada a un proceso por homicidio de dos niñas que consumieron frambuesas con talio, y tentativa de homicidio en otras dos víctimas del caso talio.

La fiscal 100 Especializada de la Unidad de Vida e Integridad Personal, Elsa Cristina Reyes Hernández, pidió a una juez de control de garantías que se emplazara mediante edicto, agotando todos los mecanismos para imputarle cargos.

#JUDICIAL | Hasta por edicto la @FiscaliaCol quiere notificar a Zulma Guzmán, que está vinculada a un proceso como presunta responsable del homicidio de dos niñas que consumieron frambuesas con talio, y tentativa de homicidio en otras dos víctimas.



La fiscal del caso pidió a… pic.twitter.com/WX4BcfNANO — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 5, 2026

Zulma Guzmán no ha sido notificada formalmente por su estado de salud en el Reino Unido.

El ente acusador apunta a que se den las condiciones para imputare cargos bajo la figura de la contumacia, y no como persona ausente como se rumoró en las últimas horas.

Diferencia entre contumacia y persona ausente.

La contumacia es una figura jurídica contemplada en el artículo 291 del Código de Procedimiento Penal. Indica que, el indiciado aun siendo notificado y convocado, se niega a comparecer, mostrando rebeldía frente a la justicia.

Mientras que la persona ausente, de acuerdo con el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, indica que es alguien que se procesa cuando ha quedado demostrado que no se ha podido localizar ni notificar.

Zulma Guzmán tiene dos pasaportes, confirma fiscal en primera audiencia

Mediante audiencia de búsqueda selectiva en base de datos, la Fiscalía logró establecer que Zulma cuenta con dos pasaportes.

La mujer, sospechosa de la muerte de dos niñas que consumieron frambuesas con talio, salió de Colombia el 13 de abril de 2025 hacia Argentina. Es decir, huyó 10 días después de que las niñas de 13 y 14 años murieran por el envenenamiento causado del metal que es altamente tóxico.

Las autoridades colombianas, con apoyo de la Cancillería y el Ministerio de Justicia, han radicado la solicitud formal de extradición para que comparezca ante los tribunales en Colombia.