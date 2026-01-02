Zulma Guzmán tiene dos pasaportes, confirma fiscal en primera audiencia

Durante la primera audiencia contra Zulma Guzmán Castro, la mujer acusada de asesinar a dos menores con talio que estaba en unas fresas cubiertas de chocolate, la fiscal del caso aseguró que la empresaria tiene dos pasaportes.

“Se solicitó mediante el procedimiento de búsqueda selectiva en base de datos la información sobre el pasaporte de la señora Zulma. Se estableció que cuenta con dos pasaportes”, dijo la fiscal en la audiencia.

Asimismo, la delegada informó que la mujer salió del país el 13 de abril de 2025 hacia Argentina. Es decir, huyó 10 días después de que las niñas de 13 y 14 años murieran por el envenenamiento causado producto del metal que es altamente tóxico.

La fiscal también explicó que la información de Zulma Guzmán fue eliminada de los sistemas. “La información fue borrada de los sistemas, toda la información de la señora Zulma, y no ha sido posible recuperarla por parte de los investigadores”, agregó la fiscal.

Actualmente, Guzmán permanece bajo custodia médica en un hospital británico, protegida por las leyes de salud mental del Reino Unido, lo que ha frenado temporalmente su extradición y la formalización de su proceso penal.

Las autoridades colombianas, con apoyo de la Cancillería y el Ministerio de Justicia, han radicado la solicitud formal de extradición para que comparezca ante los tribunales en Colombia por los delitos de homicidio agravado y uso de sustancia tóxica con intención de causar daño.

Además, las fiscales siguen evaluando aspectos clave de la investigación, como una afección en las huellas dactilares de Guzmán que podría estar relacionada con la manipulación directa del talio.