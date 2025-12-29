Reino Unido certificó que Zulma Guzmán está en delicado estado de salud

La Fiscalía General de la Nación aseguró que el Reino Unido certificó que Zulma Guzmán Castro, señalada de estar involucrada en la muerte de dos niñas por intoxicación con talio, está en delicado estado de salud. Por ese motivo, la Fiscalía no ha podido avanzar en el trámite efectivo de su extradición a Colombia.

“Reino Unido nos dio una certificación de que (Zulma Guzmán) está con un estado de salud delicado”, aseguró la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo. Guzmán continúa sometida a un régimen de atención en salud mental regulado por la legislación británica.

Es decir, Guzmán se encuentra bajo el amparo de la ley del país europeo, lo que puede extenderse por hasta 28 días. No obstante, la investigación en Colombia continúa avanzando tanto en las actividades propias de policía judicial como en las diligencias ante jueces de control de garantías.

La delegada para la Seguridad Territorial también señaló que la Fiscalía ya envió toda la documentación requerida por la vía diplomática y que ahora depende de una respuesta oficial del Reino Unido. De igual manera, confirmó que ya fue incluida en circular roja.

La historia ha consternado al país por la muerte de los menores. Sin embargo, el caso tuvo un giro cuando Guzmán fue encontrada en el río Támesis, situación que la dejó en estado grave tras ser rescatada por la Policía Marítima británica. La orden de captura internacional salió en octubre, respaldada por la Cancillería, y el pedido de extradición ya radicado espera respuesta oficial.