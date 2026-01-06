Zulma Guzmán, detenida en Reunido Unido por presunto envenenamiento a menores con talio en Bogotá

La Oficina Central de INTERPOL Manchester, informó a Colombia que, Zulma Guzmán Castro fue detenida provisionalmente tras ser notificada de la circular roja en su contra por su presunta responsabilidad en la muerte de dos niñas en Bogotá, que consumieron frambuesas envenenadas con talio, crimen ocurrido en abril de 2025.

Guzmán es solicitada por la justicia colombiana por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.

La notificación se produjo luego de que Guzmán recuperó la conciencia y fuera dada de alta médica tras haberse lanzado al río Támesis, en un supuesto intento de suicidio, ahora, tendrá que asistir a una audiencia para iniciar su proceso de extradición.

El pasado 2 de enero se adelantó la primera audiencia preliminar en el proceso judicial que se sigue contra Zulma Guzmán, en esa diligencia el ente acusador reveló que la procesada tiene dos pasaportes, es decir, doble identificación.

Ayer se conoció que, por edicto, Zulma Guzmán Castro, fue notificada de que está vinculada a un proceso por homicidio de dos niñas que consumieron frambuesas con talio, y tentativa de homicidio en otras dos víctimas del caso talio.

La fiscal 100 Especializada de la Unidad de Vida e Integridad Personal, Elsa Cristina Reyes Hernández, pidió a una juez de control de garantías que se emplazara mediante edicto, agotando todos los mecanismos para imputarle cargos.