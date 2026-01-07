¿Por qué EE. UU. no posesionó a Edmundo González en Venezuela? Exembajador reveló detalles clave
El exfuncionario opinó en 6AM sobre las tensiones diplomáticas entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
¿Por qué EE. UU. no posesionó a Edmundo González en Venezuela? Exembajador reveló detalles clave
10:55
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Kevin Whitaker Exembajador de los EEUU en Colombia // Donald Trump
Noticia en desarrollo.