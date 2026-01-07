Trump logra acuerdo con Venezuela para que entreguen hasta 50 millones de barriles de petróleo

A través de su red, Truth Social, el presidente Donald Trump dijo que logró un acuerdo con el gobierno interino de Venezuela, a la cabeza de la vicepresidenta ejecutiva del régimen, Delcy Rodríguez, para la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, que serán vendidos a precio de mercado para “beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela”.

“El petróleo se transportará en buques de almacenamiento y se transportará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”, añadió.

No hay pronunciamiento de las autoridades de Venezuela hasta el momento.

“Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos”, anunció el presidente de Estados Unidos.

Detalló que él controlará ese dinero para “garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”. De dicho modo, pidió al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute el plan de inmediato.

Este martes, 6 de enero, la agencia Bloomberg informó la petrolera Chevron envió al menos once buques cisterna a Venezuela, que arribarían a dos puertos del Caribe;

Se trataría del primer acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, tres días después de la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro, en una operación militar en Caracas y sus alrededores que ha dejado más de cincuenta muertos.

El país norteamericano cumpliría así su objetivo principal, siguiendo las declaraciones de Trump y su gabinete, en el marco del operativo que resultó en la captura de Maduro, quien compareció y se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo ante la justicia estadounidense de Nueva York, y en la investidura de Delcy Rodríguez.

Horas después de la operación, Trump dijo que Rubio sostuvo una conversación con Rodríguez en la que prometió cooperación como cabeza del gobierno de transición. Luego, incrementó la presión exigiendo “acceso total” a los recursos naturales, bajo la amenaza de una segunda ola de ataques.

Rodríguez ha permanecido firme en su rechazo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela e incluso aseguró que “no hay agente externo” en el gobierno actual del país, horas antes del anuncio de un supuesto acuerdo petrolero según Trump.

Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, pero diversos expertos han señalado que su producción está muy por debajo de su potencial debido a años de sanciones y falta de inversión.

Las grandes petroleras estadounidenses, como Chevron y ExxonMobil, han mostrado interés en reactivar la industria bajo control estadounidense, viendo la operación como una oportunidad para expandir sus negocios y asegurar suministro de crudo de alta calidad.