España buscará diálogo con Delcy Rodríguez y Edmundo González tras la acción militar de EE. UU.

En su primera rueda de prensa tras la acción militar liderada por Estados Unidos en Venezuela, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que España intentará abrir canales de diálogo con el oficialismo y la oposición venezolana para facilitar una salida política a la crisis.

Sánchez explicó que mantiene la intención de hablar tanto con Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela, como con Edmundo González, dirigente opositor que reside en España. El objetivo, dijo, es contribuir a una transición que permita la celebración de elecciones libres y verificables.

El jefe del Ejecutivo reiteró que España nunca reconoció la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro por considerar que su elección fue irregular, pero subrayó que esa posición no justifica una intervención militar extranjera. En ese sentido, afirmó que la operación de Estados Unidos “viola el derecho internacional” y no puede ser respaldada.

Crítica a la acción de Estados Unidos

Sánchez sostuvo que la acción militar representa un precedente negativo y advirtió sobre sus implicaciones. Señaló que España no apoyará operaciones destinadas a cambiar gobiernos por la fuerza ni acciones que, a su juicio, buscan el control de recursos naturales.

El presidente español afirmó que “una ilegitimidad no puede responderse con una ilegalidad” y aseguró que su Gobierno actuará siempre dentro del marco del derecho internacional y la legalidad multilateral.

España y el papel de mediación

El mandatario defendió que España puede desempeñar un rol de mediación, dada su relación con Venezuela y la presencia en territorio español de un amplio número de ciudadanos venezolanos, incluidos dirigentes opositores. Recordó que más de 200.000 venezolanos han recibido protección o residencia en España tras salir del país por persecución política.

Sobre el liderazgo opositor, Sánchez evitó personalizar el proceso y afirmó que cualquier solución debe surgir del diálogo y de la decisión de los propios venezolanos en las urnas.

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez arrives for the Coalition of the Willing meeting in Paris, at the Elysee Palace on January 6, 2026. The summit of the group of Ukraine supporters dubbed the "Coalition of the Willing" is the latest of several meetings planned for the new year as diplomatic efforts to end Europe's deadliest conflict since World War II have gained pace in recent weeks. (Photo by Yoan VALAT / POOL / AFP) / YOAN VALAT Ampliar

Contexto europeo y referencia a Ucrania

Las declaraciones se produjeron en París, tras la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, donde Sánchez participó junto a otros líderes europeos. En ese marco, insistió en que Europa debe defender el respeto a la soberanía de los Estados y evitar precedentes que legitimen intervenciones unilaterales.

El presidente español subrayó que la postura de España frente a Venezuela es coherente con su posición sobre Ucrania: rechazo al uso de la fuerza fuera del marco del derecho internacional y defensa de soluciones diplomáticas.

Posición del Gobierno español

Sánchez reconoció que la respuesta europea frente a la acción de Estados Unidos ha sido desigual, pero aseguró que existe un consenso básico en la defensa del orden internacional y los derechos humanos.

Concluyó que España no será parte de “la ley del más fuerte” y que su actuación se centrará en promover el diálogo, la estabilidad y una salida política acordada para Venezuela.

