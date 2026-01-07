Demócratas denuncian que no hay garantías de que Trump no lanzará ‘operativos militares’ en Colombia

Luego de los ataques registrados en Venezuela, la Administración Trump no habría descartado apuntar a otros países, como Cuba o Colombia, para lanzar 'acciones militares'. (foto: Sean Gallup/Getty Images) / Sean Gallup

El secretario de Estado, Marco Rubio, el jefe de la CIA, John Ratcliffe, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tuvieron una reunión informativa clasificada con senadores para discutir la situación de Venezuela, los planes a futuro y el panorama regional.

En esta reunión, según advierten los demócratas, se negaron a descartar el envío de tropas estadounidenses a Venezuela o apuntar a otros países para lanzar acciones militares.

Republicanos aseguran que no hay más operativos en mente

Después de este encuentro, el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Mike Johnson, descartó el despliegue de tropas en Venezuela y dijo esperar la celebración de elecciones en el país-

“No esperamos tropas sobre el terreno. No prevemos ningún tipo de involucramiento directo, excepto coaccionar al gobierno interino para que las cosas avancen” dijo Johnson tras el ataque el pasado sábado, que resultó en la captura del ahora derrocado presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Demócratas dudan y denuncian posibles nuevos ataques

A pesar de que los republicanos advierten aseguran que no habría ningún tipo de despliegue en suelo venezolano, los demócratas denuncian que no hay garantías sobre lo que puede ocurrir en las próximas semanas o meses en materia militar estadounidense sobre otras regiones del planeta.

Los demócratas dicen que el ataque de Trump a Venezuela durante el fin de semana fue ilegal y no autorizado. A su vez, durante la sesión se declararon alarmados por las nuevas amenazas de Trump contra Colombia y Cuba y por la afirmación de un alto asesor de la Casa Blanca de que Groenlandia pertenece legítimamente a Estados Unidos.

Chuck Schumer, senador demócrata por Nueva York, dijo que en la reunión pidió “algunas garantías de que no estaban planeando operaciones en otros países, y mencioné algunos casos incluidos Colombia y Cuba, y me decepcionó mucho, mucho su respuesta”.

Bajo esta declaración se daría cuenta de que no existe un compromiso de evitar el lanzamiento de nuevos operativos militares de parte de la administración en otras naciones de la región, incluyendo países que ya han sido amenazados como Colombia, México o Cuba.

Más preguntas que respuestas

“Este briefing, aunque fue muy amplio y largo, nos dejó más preguntas que respuestas. Su plan para que Estados Unidos gobierne Venezuela es vago, basado en ilusiones”, indicó por Schumer, jefe de la minoría demócrata.

“Cuando Estados Unidos se lanza a este tipo de cambios de régimen, siempre nos acaba dañando”, añadió el senador.

El Senado votará el jueves 8 de enero sobre una resolución privilegiada bajo la Ley de Poderes de Guerra para detener las acciones militares de Trump contra Venezuela, pero la propuesta necesita cuatro votos republicanos y seguramente sería vetada por Trump si llegara a su escritorio.

La misma resolución fracasó en una votación de 49 a 51 el 6 de noviembre.